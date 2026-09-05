VUOTO VALORÓ QUE NACIÓN RETOME LA OBRA DE LA BASE NAVAL INTEGRADA: “YA TIENE UN 10% DE AVANCE Y PODRÍA HABER ESTADO TERMINADA”

Ushuaia 05/09/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, valoró que el Gobierno nacional haya retomado la obra de la Base Naval Integrada en Ushuaia, aunque remarcó que se trata de un proyecto que ya contaba con presupuesto nacional y que actualmente registra un 10% de avance de obra. “Es una base que él mismo frenó y que, inclusive, ya podría haber estado terminada”, sostuvo.

En declaraciones al periodista Reynaldo Sietecase, Vuoto destacó que desde la ciudad siempre se acompañó la ampliación de las capacidades operativas de la Base Naval Ushuaia, por el rol estratégico que tiene la ciudad en el Atlántico Sur y, particularmente, en la logística antártica.

“Siempre hemos estado de acuerdo desde la ciudad, sobre todo porque entendemos cuál es el rol geoestratégico y geopolítico que va a tener Ushuaia, que siempre tuvo, pero que ahora se va a profundizar”, señaló el intendente.

Vuoto recordó que el proyecto de la Base Naval Integrada fue planteado en 2022 y permaneció durante tres años contemplado en el Presupuesto Nacional. En ese sentido, sostuvo que la obra podría haber tenido un avance sustancialmente mayor y destacó que actualmente ya cuenta con un 10% de ejecución.

El intendente explicó que la iniciativa busca ampliar las capacidades operativas de Ushuaia para fortalecer la logística antártica, tanto para las operaciones del Estado como para las actividades vinculadas al sector privado. “La Antártida es la discusión de los próximos 20, 30 años y quizás más”, afirmó.

A su vez, Vuoto planteó la necesidad de conocer los detalles del anuncio realizado por el Presidente y la letra del proyecto que deberá ser debatido en el Congreso. “Lo que escuchamos ayer fue un título, hay que ver cuál es la letra fina de todo esto”, advirtió.

En particular, sostuvo que cualquier fortalecimiento de la infraestructura estratégica en Ushuaia debe estar orientado a consolidar las capacidades nacionales. “Estamos de acuerdo con una base que sea manejada estratégicamente por nuestras Fuerzas Armadas y para nuestra logística antártica”, afirmó.

Por otra parte, Vuoto destacó que la recuperación de la agenda Malvinas constituye una oportunidad para volver a poner en el centro la defensa de los recursos del Atlántico Sur. En ese sentido, recordó que Tierra del Fuego viene denunciando desde hace años la explotación de petróleo y pesca en las Islas Malvinas.

“En Ushuaia y en Tierra del Fuego, sobre todo, la cuestión Malvinas, la causa Malvinas, es una causa del día a día”, expresó.

Finalmente, el intendente pidió mantener una mirada integral sobre las decisiones que se adopten en torno al Atlántico Sur y prestar especial atención a los acuerdos que puedan surgir entre Argentina y Chile, particularmente ante las versiones sobre una posible ruta comercial desde Punta Arenas hacia Malvinas.

“Qué bueno que retomó la agenda, pero no vaya a ser que vengamos con una mirada nacionalista a generar una agenda Malvinas desde acá, una Base Naval, y por el otro lado nos estén abriendo una ruta comercial en Punta Arenas para sacar el petróleo de Malvinas”, advirtió.