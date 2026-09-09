VUOTO, SOBRE EL GIRO DE MILEI: “SORPRENDE ESTE NUEVO NACIONALISMO DESPUÉS DE HABER NINGUNEADO LA CAUSA MALVINAS”

Ushuaia 09/09/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, analizó en declaraciones a Futurock el reciente giro del Gobierno de Javier Milei en torno a la cuestión Malvinas, la soberanía sobre el Atlántico Sur y el fortalecimiento de la presencia argentina en Tierra del Fuego, y consideró llamativo el nuevo discurso nacionalista del Presidente luego de sus anteriores posiciones sobre la causa Malvinas y su reivindicación de Margaret Thatcher.

“En principio, ninguna novedad de lo que anunció el Presidente. Justamente la novedad que hay ahí es este nuevo nacionalismo que el presidente Milei retoma después de haber ninguneado la causa Malvinas y de admirar a Margaret Thatcher, como dijo siempre”, sostuvo Vuoto durante la entrevista.

En ese sentido, el intendente señaló que existe una diferencia entre el contenido de los anuncios y el posicionamiento político desde el cual son formulados. “Las mismas palabras que dijo Milei en su cadena nacional, puestas en palabras de otro presidente, hubiesen sido para aplaudir. Acá sorprende”, afirmó, y agregó que “cuando el río suena, uno dice qué está pasando”.

Vuoto valoró que el Gobierno nacional vuelva a colocar en agenda la defensa de la soberanía argentina y el fortalecimiento de la presencia en el Atlántico Sur, pero reclamó conocer los alcances concretos de las medidas anunciadas. En particular, se refirió a la Base Naval Integrada de Ushuaia y recordó que el proyecto comenzó en 2022, durante la gestión de Jorge Taiana como ministro de Defensa, con la colocación de la piedra fundamental y la participación de la Provincia y el Municipio.

El intendente explicó que la obra alcanzó aproximadamente un 10% de avance antes de ser interrumpida por la actual gestión nacional. “Lo llamativo es que cuando le preguntan en la Cámara de Diputados al jefe de Gabinete dos años consecutivos qué pasó con la base, la respuesta es: ‘No es la prioridad de recursos de este Estado nacional’”, señaló. “De repente nos levantamos y es la prioridad número uno y la agenda nacional”, agregó.

Respecto de una eventual participación de Estados Unidos en la Base Naval, Vuoto sostuvo que todavía “no tenemos la letra chica” y que habrá que conocer el proyecto que el Ejecutivo envíe al Congreso. Recordó que el Gobierno nacional afirmó que no habrá intervención extranjera y que la base estará bajo control de la Armada Argentina. “Confiamos en que sea así”, expresó.

En ese marco, planteó además una contradicción que, según consideró, deberá resolver el Gobierno nacional: “Hace un mes estaban rematando las tierras de la Armada”. Vuoto sostuvo que los terrenos estratégicos ubicados en Ushuaia son fundamentales para ampliar la infraestructura vinculada a la actividad militar y logística antártica y advirtió que no resulta coherente desprenderse de tierras estratégicas mientras se anuncia una mayor presencia argentina en el Atlántico Sur.

Durante la entrevista, Vuoto también vinculó la discusión sobre soberanía con la explotación de los recursos naturales de Malvinas y recordó que Tierra del Fuego reclama desde hace años la aplicación efectiva de la Ley 26.659, sancionada en 2011, que establece sanciones contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas bajo disputa de soberanía.

Finalmente, cuestionó el corredor marítimo anunciado entre Punta Arenas y las Islas Malvinas y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para la región. “No vaya a ser cosa que sea como el tero: gritamos por un lado y ponemos los huevos en otra canasta”, sostuvo Vuoto, al plantear que la apertura de una ruta comercial podría terminar fortaleciendo la logística de los proyectos británicos de explotación de hidrocarburos y pesca en las islas.

El intendente remarcó que la discusión del Atlántico Sur excede a Malvinas e incluye el paso bioceánico, los recursos pesqueros, los hidrocarburos y la Antártida. “La Antártida va a ser realmente la discusión del futuro”, afirmó, y sostuvo que Ushuaia debe tener un rol central en esa estrategia por su posición geoestratégica y su condición de puerta de entrada a la Antártida.