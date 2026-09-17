VUOTO SE REUNIÓ CON JULIO PIUMATTO PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y LOS DESAFÍOS DE TIERRA DEL FUEGO

Buenos Aires 17/09/2026.- El intendente, Walter Vuoto, mantuvo una reunión en la sede sindical con el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumatto, para analizar la situación económica general y distintos temas de interés para Tierra del Fuego.

Durante el encuentro, del que también participó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, se abordaron los desafíos que enfrenta la provincia en relación con la cuestión Malvinas y la Antártida, así como la situación de los trabajadores judiciales de Tierra del Fuego.

Vuoto y Piumatto también analizaron la posibilidad de avanzar en convenios de cooperación entre la organización sindical y la Municipalidad de Ushuaia, orientados a fortalecer acciones y generar herramientas de acompañamiento para los trabajadores judiciales de la provincia.

Asimismo, dialogaron sobre la situación vinculada a las empresas petroleras que desarrollan actividades en el Atlántico Sur y la denuncia presentada ante los tribunales federales de la provincia en relación con estas actividades y sus implicancias para Tierra del Fuego.

El encuentro permitió intercambiar miradas sobre el escenario nacional y provincial y sobre la necesidad de fortalecer ámbitos de articulación institucional y sindical frente a los desafíos que atraviesa la provincia.