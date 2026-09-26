VUOTO RECIBIÓ AL EMBAJADOR DE LA UNIÓN EUROPEA Y A AUTORIDADES DE ICLEI

Ushuaia 26/09/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, recibió este viernes en la Intendencia al embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, y a autoridades de ICLEI Argentina, en el marco de la visita institucional que la delegación europea realiza a Tierra del Fuego.

Del encuentro participaron también la jefa de Cooperación de la Unión Europea en Argentina, Ilse Cougé, y la asesora en Cooperación Internacional, Victoria Giussani. Por parte de ICLEI Argentina estuvieron presentes su directora ejecutiva, María Julia Reina, junto a Rocío Novelli y Mauro Pérez Toscani, representante de ICLEI en la provincia. Por la Municipalidad de Ushuaia participaron la jefa de Gabinete, Yésica Garay, el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, el secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra. También formó parte del encuentro el concejal Nicolás Pelloli.

La reunión se desarrolló en el marco de la agenda de cooperación que la Unión Europea mantiene con Tierra del Fuego y de los tres años de trabajo conjunto desarrollados a través del proyecto AcBio, implementado por ICLEI Argentina junto a la Asociación Bahía Encerrada y cofinanciado por la Unión Europea. El proyecto promueve acciones vinculadas con la conservación de la biodiversidad, el fortalecimiento de las capacidades locales y la gestión sostenible de los ecosistemas fueguinos.

Durante el encuentro, Vuoto agradeció el acompañamiento de la Unión Europea y de ICLEI durante estos tres años de trabajo conjunto y destacó la importancia de sostener y profundizar los vínculos de cooperación internacional en materia ambiental. “Queremos seguir haciendo cosas juntos”, sostuvo el Intendente.

Vuoto planteó además «la visión estratégica de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida y como destino internacional de turismo de naturaleza, señalando que ambas dimensiones tienen como punto de partida la protección del ambiente». En ese marco, destacó el desafío de consolidar el desarrollo de la ciudad preservando los ecosistemas que forman parte de su identidad y constituyen uno de sus principales activos.

El intendente repasó las principales líneas de trabajo ambiental que lleva adelante la Municipalidad y también destacó las políticas destinadas a promover la participación de las juventudes, la eficiencia energética, la economía circular y la adaptación de la infraestructura a las condiciones climáticas de la ciudad.

A su turno, el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, destacó el trabajo desarrollado durante estos años junto a la Municipalidad de Ushuaia a través de AcBio, especialmente en materia de biodiversidad y eficiencia energética. “Ha sido una cooperación exitosa. Hablamos de los desafíos y las oportunidades que tiene Ushuaia y la provincia de Tierra del Fuego, y también de aquellos temas en los que la Unión Europea tiene interés y potencial para seguir cooperando”, sostuvo.

Vuoto también puso en valor el aporte realizado por AcBio durante estos tres años de trabajo conjunto, que permitió incorporar cartografías de la naturaleza fueguina, información geográfica abierta, estudios sobre los aportes de la naturaleza a la comunidad y capacitación de los equipos municipales en nuevas herramientas vinculadas con la gestión ambiental.

Por su parte, Ferreyra destacó la importancia de la visita de la delegación de la Unión Europea y de la articulación sostenida con ICLEI. “Fue una reunión muy importante para compartir con las autoridades europeas el trabajo que venimos desarrollando en Ushuaia y para seguir fortaleciendo los vínculos institucionales que construimos a partir de AcBio”, señaló el secretario.

La reunión permitió reafirmar el vínculo entre la Municipalidad de Ushuaia, la Unión Europea, ICLEI Argentina y las organizaciones que participaron del proyecto AcBio, fortaleciendo una agenda de cooperación orientada a la gestión ambiental, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible del territorio.