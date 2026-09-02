VUOTO RECIBIÓ A PILOTOS DE USHUAIA QUE PARTICIPARON DEL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD

Ushuaia 02/09/2026.- El intendente Walter Vuoto recibió a los pilotos de la ciudad que participaron de la 51ª edición del Gran Premio de la Hermandad, destacando los resultados obtenidos y el compromiso de quienes representaron a Ushuaia en una de las competencias automovilísticas más importantes de la región.

Del encuentro participaron el intendente Walter Vuoto y la concejala Analía Escalante, junto a Lucas Garro y Marcelo Garro, ganadores de la Categoría G y de la clasificación general; Constante Moreno Preto y Gustavo De Robles, ganadores de la Categoría A; y Constanza Bronzini, quienes obtuvieron el tercer puesto en la Categoría A.

Durante la reunión también se abordó la posibilidad de recuperar una fecha del Gran Premio de la Hermandad en Ushuaia, a partir de un trabajo conjunto con la comisión de APITUR, con el objetivo de volver a posicionar a la ciudad como escenario de actividades vinculadas al automovilismo y al rally.

Constanza Bronzini, quien participó en la Categoría A y finalizó en el tercer lugar, destacó el encuentro y agradeció el reconocimiento recibido.

“Fue una reunión muy linda, nos sentimos muy agradecidos y esperamos poder concretar una nueva fecha acá en Ushuaia y recuperar un poco el rally en la ciudad”, expresó.

Desde el Municipio se destacó el desempeño de los representantes de Ushuaia y se planteó la importancia de continuar acompañando iniciativas que permitan fortalecer la presencia de la ciudad en el calendario automovilístico y recuperar eventos deportivos de alcance regional.