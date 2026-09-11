VUOTO PUSO EN VALOR EL PAPEL GEOESTRATÉGICO DE USHUAIA FRENTE AL PASO BIOCEÁNICO Y LA ANTÁRTIDA

Ushuaia 11/09/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, remarcó que la Municipalidad “formó parte desde el principio” del proyecto de desarrollo de una Base Naval Integrada en la ciudad y, ante el anuncio del Gobierno nacional de reiniciar las obras, consideró que “sería importantísimo” integrar una mesa de diálogo con los funcionarios nacionales que llegarán este viernes a la capital fueguina para brindar precisiones sobre la iniciativa.

En diálogo con Paulino Rodrigues, por La Nación +, el jefe del Ejecutivo municipal mencionó que “quedé en hablar en las próximas horas” con el gobernador Gustavo Melella y sostuvo que “nos pusimos a disposición de una convocatoria desde el primer día”. En ese sentido, consideró que por “la magnitud del anuncio” los ushuaienses “queremos conocer en profundidad cuál es el proyecto” de Nación, debido a que la obra, de concretarse, “va a cambiar radicalmente la movilidad y la logística de la ciudad y los vecinos”.

Vuoto señaló que “conocemos en profundidad el proyecto original” que se puso en marcha en 2022, cuando el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, colocó la piedra fundacional. Recordó que junto al gobernador Melella “fuimos parte de una mesa” conformada por el Gobierno nacional, el Provincial y la Municipalidad, y precisó que los trabajos “se iniciaron ese mismo año, alcanzaron un avance del 10% y luego el presidente Javier Milei congeló” el proyecto.

“La obra apuntaba a ampliar la capacidad logística de la base de la ciudad, que actualmente se encarga de la campaña antártica que se realiza todos los años”, detalló el intendente. En ese marco, destacó la importancia estratégica que adquirió Ushuaia frente a los nuevos escenarios internacionales.

“Estamos en un momento clave ya que la del paso bioceánico es la discusión que se viene a nivel mundial”, sostuvo Vuoto, y afirmó que Ushuaia “se convirtió claramente en un punto geoestratégico mirando a la Antártida y también a Malvinas”, en un contexto marcado también por “los avances de Estados Unidos en estos últimos tiempos en la ciudad”, que incluyeron la presencia de altos mandos militares de ese país.

En relación con Malvinas, Vuoto analizó que las Islas “forman parte de una agenda económica que es parte de la discusión que hoy también tenemos”, al referirse a la explotación hidrocarburífera y a la vigencia de la Ley 26.659, impulsada por Pino Solanas. Según explicó, la normativa “exigía autorización previa para los buques que iban a las islas” y “también preveía sanciones para aquellos que generen la explotación ilegal de los recursos de nuestros mares”.

El intendente celebró que “después de dos años se produjera este sorprendente y drástico giro” del Gobierno nacional respecto de la Base Naval y señaló que en Tierra del Fuego “estamos muy mal porque se perdieron miles de puestos de trabajo en la industria y lo de la base va a movilizar la economía”.

Finalmente, enfatizó que “estamos de acuerdo con la continuidad del proyecto porque formamos parte desde el primer momento, pero obviamente tiene que estar 100% manejado por los argentinos y para los argentinos”.