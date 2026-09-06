VUOTO PIDIÓ CONOCER LOS ALCANCES DEL PROYECTO DE REACTIVACIÓN DE LA BASE NAVAL

Ushuaia 06/09/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, valoró el anuncio del Gobierno nacional de retomar la construcción de la Base Naval Integrada en la ciudad y pidió conocer los alcances concretos del proyecto de reactivación, su esquema de financiamiento y el impacto que tendrá sobre Ushuaia.

Durante una entrevista con C5N, Vuoto destacó que existe coincidencia en la necesidad de fortalecer la presencia de la Armada Argentina en Tierra del Fuego y de consolidar el rol estratégico de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida y polo logístico del Atlántico Sur.

En ese sentido, recordó que la construcción de la Base Naval Integrada comenzó en 2022, durante la gestión del entonces ministro de Defensa Jorge Taiana, con la colocación de la piedra fundamental y el inicio de los trabajos. Vuoto cuestionó que esa obra haya sido posteriormente paralizada por la actual gestión nacional y señaló que ahora se anuncia su reactivación.

“Estamos de acuerdo con que tiene que haber mayor presencia de la Armada Argentina, que es quien se encarga de la logística antártica. Estamos de acuerdo con una base integrada que, además, genere o amplíe la matriz productiva de la ciudad”, sostuvo el Intendente.

Vuoto planteó, sin embargo, que el anuncio debe ser acompañado por precisiones respecto de cómo se llevará adelante la reactivación. “Hay que ver la letra fina, lo que se va a discutir en la ley que manda al Congreso”, señaló, y remarcó que hasta el momento el Municipio no fue convocado para conocer los detalles de la iniciativa.

El Intendente explicó que, por las características y ubicación de las tierras de la Armada en Ushuaia, una obra de esta magnitud tendrá incidencia directa en la planificación de la ciudad, en su crecimiento y en los flujos logísticos. “Ushuaia va a querer saber de qué se trata, cómo se va a desarrollar y cómo va a impactar”, afirmó.

Al mismo tiempo, Vuoto advirtió que la defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur no puede limitarse a determinados anuncios y reclamó una mirada integral que incluya los recursos naturales y económicos de la región. En particular, señaló que el discurso presidencial sobre Malvinas no hizo referencia a la explotación de los recursos pesqueros, cuya actividad en el área de las islas genera importantes beneficios económicos para el Reino Unido.

“Las petroleras vienen hace nueve o diez años avanzando sobre la explotación de nuestros recursos. Y no son solamente los recursos petroleros: también están los recursos pesqueros, que le dan millones y millones de dólares de ganancia a Inglaterra”, sostuvo.

En esa línea, Vuoto consideró necesario que cualquier política vinculada con Malvinas y el Atlántico Sur mantenga coherencia entre los anuncios y las decisiones concretas. “Estamos dispuestos a trabajar, pero no estamos dispuestos a que se use la causa Malvinas en función de otros intereses que no sean los intereses argentinos”, afirmó.

Finalmente, Vuoto sostuvo que el fortalecimiento de la Base Naval debe formar parte de una política estratégica que contemple la defensa, la soberanía, la actividad antártica y el desarrollo productivo de Tierra del Fuego, y reafirmó que Ushuaia debe ser parte de la discusión.

“Estamos de acuerdo con esta base. Ahora, hay que ver cuál es la letra chica”, concluyó.