VUOTO MANTUVO UNA REUNIÓN ESTRATÉGICA CON DIPUTADOS NACIONALES PARA DEFENDER LA ARGENTINA BICONTINENTAL DESDE LA CAPITAL DE MALVINAS

Ushuaia 24/09/2026.- El intendente Walter Vuoto mantuvo una reunión estratégica con 33 diputados nacionales de distintas provincias para abordar la defensa de la soberanía nacional y el rol de Ushuaia como capital de Malvinas y punto estratégico para la defensa de la Argentina bicontinental.

Durante el encuentro, desarrollado en Casa Ushuaia en CABA, Vuoto presentó informes de situación sobre distintos temas de competencia nacional que tienen impacto directo sobre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y que, desde una mirada estratégica, forman parte de una misma realidad territorial. Entre ellos abordó la Base Naval Integrada, la promoción industrial, el desarrollo de infraestructura, la industria y el empleo, la conectividad y la presencia militar en el extremo sur.

Al abrir la jornada, Vuoto destacó la necesidad de construir “una mirada estratégica de largo plazo” y planteó que “la defensa de la soberanía nacional requiere fortalecer la presencia argentina en el extremo sur a partir de infraestructura, producción, empleo y arraigo poblacional”. En ese sentido, remarcó la importancia de la Base Naval Integrada y de la Base Petrel en la Antártida como parte de una política de presencia argentina en el Atlántico Sur.

“Tenemos que empezar a pensar a largo plazo. No podemos mirar para otro lado frente al avance que Gran Bretaña viene haciendo en nuestras islas, sobre todo con el negocio del petróleo”, sostuvo el Intendente, quien planteó la necesidad de analizar los intereses económicos y geopolíticos que se encuentran en juego en el Atlántico Sur y el valor estratégico de los recursos de la Cuenca de Malvinas.

En ese marco, el Intendente propuso *avanzar en la conformación de una Comisión Bicameral que permita realizar un seguimiento institucional permanente de las políticas vinculadas con Malvinas y el Atlántico Sur*, con especial atención en soberanía, recursos naturales, defensa y presencia argentina en la región, y puso a disposición la Casa Ushuaia como ámbito para continuar desarrollando este trabajo. También convocó a los representantes nacionales a construir una agenda común y sostuvo que “Malvinas tiene que ser una verdadera política de Estado”.

Durante la reunión también se abordó la situación de los proyectos hidrocarburíferos desarrollados en áreas bajo ocupación británica y la necesidad de realizar un seguimiento de las empresas vinculadas con esas actividades. El VGM Daniel Guzmán, expuso sobre la evolución de la actividad hidrocarburífera en las Islas y su impacto sobre la presencia británica en el Atlántico Sur.

Por su parte, Máximo Kirchner destacó la importancia de Malvinas para la Patagonia y puso el foco en los recursos naturales y pesqueros del Atlántico Sur. “Como patagónico, Malvinas es un tema central”, sostuvo, y remarcó la importancia de los recursos ictícolas, los pasos biocéanicos y la dimensión estratégica de la Antártida.

Jorge Taiana, en tanto, resaltó la necesidad de fortalecer una estrategia nacional que contemple la soberanía, la defensa, los recursos naturales y la dimensión geopolítica de la región. Al referirse a Tierra del Fuego, sostuvo que “hay que apoyar a Tierra del Fuego” y destacó la importancia de fortalecer la presencia argentina en el extremo sur y en la Antártida.

En ese marco, Vuoto señaló que la Base Naval Integrada, la industria, el desarrollo de infraestructura y la presencia territorial no pueden analizarse como cuestiones aisladas, sino como parte de una estrategia integral de soberanía para Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. “Hoy los convoco a mirar hacia adelante, a entender el valor económico y geopolítico de Malvinas, y a trabajar juntos en una sola dirección, dejando de lado cualquier diferencia partidaria”, afirmó.

De la reunión participaron, entre otros, los diputados nacionales Máximo Kirchner, Jorge Taiana, Andrea Freites, José Glinski, Gabriela Estévez, Cecilia Moreau y Pablo Yedlin, junto a representantes de distintas provincias y espacios que integran el Congreso de la Nación.

Finalmente, el Intendente remarcó la necesidad de fortalecer el rol del Congreso de la Nación en el seguimiento permanente de las políticas vinculadas con soberanía, recursos naturales, defensa y presencia argentina en el Atlántico Sur, y reafirmó el compromiso de Ushuaia con la construcción de una política de Estado sobre Malvinas y la Argentina bicontinental. “Los invito a dar este paso juntos en defensa de nuestra soberanía”, expresó Vuoto. “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, concluyó.