VUOTO: “MALVINAS NOS UNE Y USHUAIA ACOMPAÑARÁ CADA PASO SERIO, PERO PEDIMOS COHERENCIA”

Ushuaia 04/09/2026.- El intendente de Ushuaia, capital de Malvinas, Walter Vuoto, se refirió a los anuncios realizados por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional y destacó las medidas vinculadas al fortalecimiento de la soberanía nacional, la defensa del Atlántico Sur y la cuestión Malvinas, aunque reclamó “coherencia” y continuidad en las políticas destinadas a Tierra del Fuego. El jefe comunal fijó su posición a través de un hilo publicado en la red social X.

“Desde la ciudad más austral del mundo, la capital de Malvinas, quiero ser claro sobre lo que valoramos y lo que falta. Acá la soberanía no es un tema de agenda: es la vida cotidiana”, planteó Vuoto al iniciar su mensaje.

En ese marco, valoró el anuncio de sanciones a las empresas petroleras que operan en las Islas Malvinas sin autorización argentina, aunque recordó que existe un marco legal vigente desde 2011. “Sancionar a las petroleras que operan en Malvinas sin autorización argentina está bien. Pero no es nuevo: es la Ley 26.659, sancionada en 2011”, sostuvo, y agregó que “que hoy se fortalezca y se aplique con decisión es una buena noticia”, aunque cuestionó el tiempo transcurrido hasta su aplicación.

También puso el foco en el anuncio de la Base Naval Integrada de Ushuaia y recordó que el proyecto había sido impulsado durante la gestión nacional anterior, cuando se colocó la piedra fundacional junto al entonces ministro de Defensa Jorge Taiana, comenzó su construcción y fue incorporado al Presupuesto nacional. “En 2024 este mismo gobierno la frenó y la ofreció a Estados Unidos como proyecto conjunto. Hoy la vuelve a anunciar como propia”, cuestionó.

En la misma línea, Vuoto advirtió sobre la decisión de poner en venta tierras de la Armada en Ushuaia y planteó que existe una contradicción entre desprenderse de territorio y, al mismo tiempo, anunciar un mayor despliegue soberano en el Atlántico Sur. “No se puede hablar de presencia soberana en el Atlántico Sur y al mismo tiempo desprenderse del suelo que la sostiene”, afirmó.

El Intendente también amplió la discusión sobre soberanía hacia las condiciones de vida y el arraigo en Tierra del Fuego. “Tierra del Fuego hoy pelea los primeros puestos de pérdida de empleo privado del país”, señaló, y remarcó que “cada fábrica que cierra y cada familia que se va del sur es soberanía que se pierde, aunque no salga en una cadena nacional”.

Respecto del fortalecimiento de las capacidades de defensa y control del mar, Vuoto coincidió con la necesidad de contar con mayores recursos y reclamó que los anuncios se traduzcan en decisiones concretas. En ese sentido, sostuvo que “tiene que haber mayor presupuesto para fortalecer nuestras capacidades de defensa y control del mar”, y pidió que “el DNU se cumpla, que la plata llegue y que la obra se haga con la provincia y el municipio adentro, no de espaldas”.

A su vez, recordó que los proyectos anunciados deberán atravesar el debate parlamentario y convocó a los legisladores a incorporar la mirada de Tierra del Fuego. “Ahí se va a ver si esto es una verdadera política de Estado”, planteó Vuoto, quien pidió a “los legisladores fueguinos y de todo el país que lo traten con seriedad y con la voz de Tierra del Fuego en la mesa”.

El jefe comunal sostuvo además que defender la soberanía sobre Malvinas implica también garantizar el arraigo de quienes viven en el extremo sur. “Defender Malvinas no es solo eso. Es poblar nuestras islas: que vivir en Tierra del Fuego sea posible, con trabajo, vivienda, conectividad y salud”, expresó, y sintetizó su planteo al señalar que “la mejor política de soberanía es un fueguino que decide quedarse”.

Finalmente, Vuoto reafirmó que Ushuaia acompañará las iniciativas que representen avances concretos en materia de soberanía y defensa nacional. “Malvinas es una causa de todos los argentinos y va a encontrar a Ushuaia acompañando cada paso serio que se dé”, sostuvo.

Al mismo tiempo, reclamó que exista coherencia entre los anuncios y las decisiones futuras: “Lo que pedimos es coherencia: que las medidas de hoy no se contradigan mañana, y que el sur no sea solo escenografía”.

“Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, concluyó.

Fuente: Prensa Municipio de Ushuaia.