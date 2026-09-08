VUOTO: “ESTAMOS A FAVOR DE UNA BASE NAVAL INTEGRADA, PERO TIENE QUE ESTAR AL SERVICIO DE LOS INTERESES NACIONALES”

Ushuaia 08/09/2026.- En diálogo con C5N, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, advirtió que la discusión sobre la Base Naval Integrada debe entenderse en un contexto mucho más amplio que el estrictamente militar, porque lo que está en juego en el Atlántico Sur son los recursos estratégicos de la Argentina. “Tiene que ver con nuestros héroes, con los que dejaron la vida, y también con los recursos de los argentinos y de las argentinas”, sostuvo al referirse a la cuestión Malvinas y al petróleo, la pesca y las riquezas que se encuentran en la región.

En ese sentido, Vuoto respaldó la construcción de la Base Naval Integrada y destacó su importancia para Ushuaia y para el país, pero remarcó que debe estar bajo conducción argentina y responder a los intereses nacionales. “Estamos de acuerdo con una Base Integrada”, afirmó, y señaló que la ciudad ya cuenta con una Base Naval que cumple un rol fundamental en la logística antártica y que esa capacidad debe profundizarse frente al escenario geoestratégico que atraviesa al Atlántico Sur.

El Intendente sostuvo que Ushuaia ocupa una posición estratégica por su condición de puerta de entrada a la Antártida, por el paso bioceánico y por la existencia de recursos petroleros y pesqueros cuya explotación y control forman parte de una discusión que se profundizará durante los próximos años. En esa línea, planteó que fortalecer la presencia argentina en el extremo sur debe significar también defender los recursos nacionales y garantizar el control sobre el Mar Argentino.

Vuoto recordó que la obra fue iniciada en 2022, durante la gestión del entonces ministro de Defensa Jorge Taiana, y que alcanzó aproximadamente un 10% de ejecución antes de quedar detenida. Señaló además que el proyecto estuvo incluido en tres presupuestos nacionales y cuestionó que, después de dos años sin avances sustanciales, el Gobierno nacional vuelva a instalar ahora la obra como una prioridad sin haber convocado previamente a las autoridades de Tierra del Fuego.

“Queremos saber los recursos de dónde salen, de qué se trata, cómo va a venir y cómo va a impactar”, afirmó el Intendente, quien reclamó la conformación de una mesa de trabajo que incluya al Gobierno provincial y al Municipio de Ushuaia. En ese sentido, consideró que una infraestructura de semejante dimensión tendrá un impacto directo sobre la ciudad y que las decisiones vinculadas a su desarrollo deben contemplar a quienes gobiernan el territorio donde será emplazada.

Al referirse al posible rol de Estados Unidos, Vuoto sostuvo que la discusión deberá atravesar el Congreso de la Nación y expresó sus reparos frente a cualquier eventual injerencia extranjera. “No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas”, manifestó, y advirtió que el anuncio presidencial se produce en un contexto internacional marcado por tensiones entre Estados Unidos y el Reino Unido, por lo que consideró indispensable conocer con precisión los alcances del proyecto y los intereses que podrían estar involucrados.

El jefe comunal también vinculó esta discusión con la explotación de recursos en las Islas Malvinas y recordó que existen antecedentes y herramientas legales para defender los intereses argentinos frente a actividades hidrocarburíferas en la zona. Mencionó particularmente el proyecto Sea Lion y sostuvo que la discusión sobre Malvinas debe incorporar necesariamente el destino del petróleo, la pesca y los recursos que generan millones de dólares y que, desde su perspectiva, hoy no están siendo aprovechados en beneficio de la Argentina.

Durante la entrevista también se abordó la situación del dique flotante previsto para fortalecer las capacidades de la futura Base Naval Integrada. En ese marco, se difundió una comunicación de la Armada Argentina a Río Santiago en la que se señalaba que las condiciones no estaban dadas para avanzar con la segunda etapa del contrato.

Vuoto consideró que esto demuestra la necesidad de que el Gobierno nacional explique por qué una obra que durante años no fue considerada prioritaria vuelve ahora al centro de la escena y, sobre todo, bajo qué condiciones se pretende desarrollarla.