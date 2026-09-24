Video: “Milei en la ONU: un discurso de ficción frente a una realidad que lo desmiente”

Rio Grande 24/09/2026.- El presidente Javier Milei se presentó ante la Asamblea General de la ONU con un discurso cargado de triunfalismo y afirmaciones que, lejos de reflejar la situación argentina, parecen construidas para un relato de ficción. Entre sus frases más polémicas, aseguró que “los dólares nos salen por las orejas”, que “terminó con la inseguridad” y que el país “seguirá creciendo, bajando la pobreza”. Sin levantar la cabeza, leyendo todo el tiempo y con una cobata con la imagen de un nobel de economia, asi se presentó «el javo», ante la Asamblea General de Naciones Unidas, imposible no sentir verguenza.

La realidad contradice cada una de esas afirmaciones. Los indicadores oficiales muestran que la pobreza se mantiene en niveles alarmantes, la inflación pulveriza salarios y jubilaciones, y la inseguridad continúa siendo un problema cotidiano en las principales ciudades. La industria y el empleo atraviesan una recesión profunda, con caída del consumo y cierre de fábricas.

En el plano internacional, Milei intentó reforzar la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Sin embargo, sus declaraciones no hicieron mella en el Reino Unido, que por el contrario extendió por cinco años más los contratos de explotación petrolera en la cuenca Malvinas y reafirmó su soberanía sobre el archipiélago. El contraste entre la retórica presidencial y los hechos consumados evidencia la falta de peso real de su intervención.

El discurso, además, estuvo marcado por un tono confrontativo y violento, impropio de un foro diplomático como la ONU. La insistencia en pintar un país próspero y seguro contrasta con la experiencia cotidiana de millones de argentinos que enfrentan desempleo, pobreza y crisis social.

En definitiva, la exposición de Milei en Nueva York dejó más dudas que certezas: un relato que busca instalar una imagen de éxito internacional mientras la realidad nacional y la política exterior lo desmienten de manera contundente.