Video: La presencia de personal militar de una potencia extranjera en Tierra del Fuego es preocupante, Dijo Martin Pérez.

Rio Grande 14/09/2026.- El intendente de Rio Grande manifestó su preocupación por la presencia de militares norteamericanos en nuestra provincia, lo hizo a travez de su red social X y a esto se suma un video de los estadounidanses en la zona de Laguna Esmeralda a 25 kilometros al norte de Ushuaia.

La presencia de personal militar de una potencia extranjera en Tierra del Fuego es preocupante.

El video de los militares estadounidenses en Laguna Esmeralda fue subido a redes sociales por un vecino de Ushuaia.

¿Tienen aprobación del Congreso como exige nuestra Constitución Nacional? El Poder Ejecutivo Nacional debe informar con precisión la situación denunciada por el medio Agenda Malvinas y, en el marco de sus competencias de control, el propio Congreso debe verificar el posible incumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 28.

La decisión anunciada por el Presidente de dar continuidad a las obras de construcción de la Base Naval de Ushuaia, paralizadas tras casi 3 años, no debe convertirse en un intento de meter por la ventana la militarización del territorio argentino por parte de potencias extranjeras.

Únicamente las Fuerzas Armadas Argentinas deben tener permitido el uso de la base. Ninguna ley ni mucho menos la Constitución Nacional avalan la militarización de nuestro territorio por parte de otros países.

N de la R: Sobre esto no faltó el comentario de personas fueguinas que sostiene «les preocupan los norteamericanos en la provincia, pero no los chinos manejando la Dirección Provincial de Energía». No es lo mismo una invasión sin autorización del congreso nacional que una inversión de China en una usina. Estar de acuerdo con que los yankees ingresen a la provincia como pancho por su casa, no es lo mismo, si no aprendemos a diferenciar estas cosas quedaremos del lado erróneo de la historia.