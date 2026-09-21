VICTORIA VUOTO FUE ELEGIDA PRESIDENTA DE LA RED NACIONAL DE LEGISLADORAS Y LEGISLADORES POR LOS DERECHOS DE LAS INFANCIAS

Ushuaia 21/09/2026.- La legisladora Victoria Vuoto fue elegida presidenta de la Red Nacional de Legisladoras y Legisladores por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría Nacional. La designación se realizó en el marco del encuentro federal desarrollado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con representantes de distintas provincias del país.

“Con mucho orgullo y compromiso asumo esta responsabilidad. Es un gran honor presidir una Red que nos permite pensar, desde una mirada federal, medidas que garanticen los derechos de nuestras infancias y adolescencias a lo largo y ancho de la Argentina”, expresó Vuoto.

La legisladora destacó la importancia de consolidar un espacio de articulación que permita intercambiar experiencias, construir acuerdos y promover políticas públicas que contemplen las diferentes realidades territoriales. “Tenemos el desafío de fortalecer el trabajo conjunto y convertir las necesidades de niñas, niños y adolescentes en respuestas legislativas concretas.

Sus derechos deben ser una prioridad en cada provincia y en todo el país”, sostuvo. Vuoto agradeció a la Defensoría Nacional y a las legisladoras y los legisladores provinciales por la confianza depositada. Asimismo, valoró el respaldo expresado por toda la Red al proceso de selección del Defensor o Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Tierra del Fuego.

“Este acompañamiento fortalece el proceso que llevamos adelante en nuestra provincia y reafirma la importancia de contar con una institución independiente que proteja, promueva y garantice los derechos de nuestras infancias y adolescencias”, concluyó.