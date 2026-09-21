VICTORIA VUOTO FUE ELEGIDA PRESIDENTA DE LA RED NACIONAL DE LEGISLADORAS Y LEGISLADORES POR LOS DERECHOS DE LAS INFANCIAS

“Con mucho orgullo y compromiso asumo esta responsabilidad. Es un gran honor presidir una Red que nos permite pensar, desde una mirada federal, medidas que garanticen los derechos de nuestras infancias y adolescencias a lo largo y ancho de la Argentina”, expresó Vuoto.
La legisladora destacó la importancia de consolidar un espacio de articulación que permita intercambiar experiencias, construir acuerdos y promover políticas públicas que contemplen las diferentes realidades territoriales. “Tenemos el desafío de fortalecer el trabajo conjunto y convertir las necesidades de niñas, niños y adolescentes en respuestas legislativas concretas.
Sus derechos deben ser una prioridad en cada provincia y en todo el país”, sostuvo. Vuoto agradeció a la Defensoría Nacional y a las legisladoras y los legisladores provinciales por la confianza depositada. Asimismo, valoró el respaldo expresado por toda la Red al proceso de selección del Defensor o Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Tierra del Fuego.
“Este acompañamiento fortalece el proceso que llevamos adelante en nuestra provincia y reafirma la importancia de contar con una institución independiente que proteja, promueva y garantice los derechos de nuestras infancias y adolescencias”, concluyó.