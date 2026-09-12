UN TEMA DE SALUD PÚBLICA Aumentan los suicidios en Argentina: 5.209 casos en 2025, un 22,6% más que el año anterior

Argentina 12/09/2026.- Un informe advierte que el país registró el valor más alto de la serie histórica desde 2016, con un promedio de 14 suicidios por día y una tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes, en un contexto donde el presupuesto de salud mental cayó un 34,7% en términos reales entre 2022 y 2026 y el Gobierno nacional impulsa una modificación de la Ley Nacional de Salud Mental que, según el documento, implicaría un retroceso en el abordaje interdisciplinario y comunitario.

El suicidio constituye uno de los problemas de salud pública más complejos de la actualidad y su prevención requiere intervenciones que excedan el ámbito estrictamente sanitario.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente 727.000 personas murieron por suicidio en 2021, y en Argentina los datos más recientes del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) muestran un fuerte aumento: se registraron 5.209 suicidios en 2025, frente a 4.249 en 2024, lo que representa un incremento interanual del 22,6%.

La tasa pasó de 9,7 a 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes mayores de 5 años, constituyendo el valor más elevado de la serie histórica disponible desde 2016 y un promedio de aproximadamente 14 suicidios por día.

El incremento continúa una tendencia ascendente: se pasó de 3.648 suicidios en 2021 a 3.959 en 2022, 4.205 en 2023, 4.249 en 2024 y 5.209 en 2025. Durante 2024, el 80,6% de los suicidios correspondió a varones (3.425 casos), mientras que el 19,0% correspondió a mujeres (807 casos), mostrando una marcada sobremortalidad masculina en línea con la evidencia internacional.

La consideración del suicidio como problema de salud pública supone superar una interpretación exclusivamente individual y comprenderlo como una problemática psicosocial, comunitaria y multidimensional, en la que interactúan factores individuales, familiares, sociales y comunitarios, como las dificultades de acceso a la atención de salud mental, el aislamiento social, las consecuencias de la pandemia y determinados factores socioeconómicos.

Abordaje integral

La OMS sostiene que la prevención es posible y requiere un abordaje integral que combine intervenciones sanitarias con medidas sociales, educativas y comunitarias. Sin embargo, en Argentina el presupuesto destinado a salud mental pasó de $191.470 millones en 2022 a $125.048 millones en 2026 a valores constantes, lo que representa una reducción real de aproximadamente 34,7%, y solo entre 2025 y 2026 la caída fue del 22,5%.

Dificultades para implementar la Ley

A más de quince años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, persisten dificultades para su implementación efectiva vinculadas con el financiamiento, la disponibilidad de dispositivos, los recursos humanos y la infraestructura, y el proyecto de modificación impulsado por el Gobierno nacional en 2026 implicaría, según el informe, un retroceso en el abordaje interdisciplinario y los dispositivos comunitarios.

Problemática multicausal

La evidencia internacional demuestra que el suicidio no puede explicarse a partir de una única causa ni abordarse exclusivamente desde la medicina o la psiquiatría: las condiciones económicas, laborales y sociales, los vínculos comunitarios, el acceso a los servicios de salud, la educación y las posibilidades de integración social forman parte de un entramado que debe ser considerado en las políticas preventivas.

Responsabilidad del Estado La principal conclusión es que, frente al suicidio, el Estado no puede limitarse a intervenir cuando la crisis ya se produjo: su responsabilidad comienza antes, en la producción de información, la prevención, la educación, el acceso a la atención, la construcción de redes comunitarias y la intervención sobre los determinantes sociales que incrementan la vulnerabilidad.

(InfoGEI)