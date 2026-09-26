Tres años de colapso: el impacto irreversible del modelo libertario en Tierra del Fuego

Rio Grande 26/09/2026.- La reciente publicación de los datos de pobreza que ubican al aglomerado urbano de Tierra del Fuego rozando el 48% de la población ha generado una previsible ola de portadas y titulares de asombro. Sin embargo, para la comunidad fueguina este número no representa una sorpresa: es la consecuencia matemática y previsible de casi tres años de un esquema económico libertario que atacó de manera sistemática los pilares productivos, sociales e industriales de la provincia.

Un desmantelamiento sistemático del entramado productivo

Desde el inicio de la gestión libertaria, la economía de Tierra del Fuego sufrió los embates directos de una política orientada al ahogo del consumo, la apertura indiscriminada de importaciones y la constante puesta en duda del régimen de promoción industrial. El parque fabril de Río Grande y Ushuaia vio paralizadas sus líneas de producción, lo que derivó en despidos masivos, suspensiones y un vaciamiento paulatino de los puestos de trabajo formales.

Ámbito Afectado Impacto Principal Consecuencia Social Industria Manufacturera Apertura de importaciones y caída del consumo interno. Pérdida masiva de empleo directo e indirecto. Comercio e Industria Local Caída sostenida de las ventas por pérdida del poder adquisitivo. Cierre de comercios pymes y precarización laboral. Servicios y Tarifas Eliminación de subsidios al gas, energía y transporte. Asfixia presupuestaria en los hogares patagónicos.

El cinismo del asombro: ¿qué esperaban que sucediera?

El titular que hoy conmociona a los medios no es el resultado de un fenómeno meteorológico ni de una crisis imprevista. Es el fruto deliberado de medidas concretas: devaluaciones que licuaron los ingresos, desregulación de precios en insumos básicos y la retirada del Estado nacional en materia de infraestructura y contención.

Pretender que la quita de incentivos a la producción insular, el encarecimiento de la logística patagónica y la caída del poder de compra no impactaran en los índices sociales resulta un ejercicio de cinismo o de profunda negación. La «sorpresa» actual en los titulares responde únicamente a la imposibilidad de seguir maquillando la realidad catastrófica en la que han quedado sumergidas miles de familias fueguinas.

Una crisis transversal en todos los frentes

El impacto de estas políticas superó los límites de las fábricas y se expandió a la vida cotidiana de toda la isla:

Deterioro salarial: La inflación acumulada licuó los salarios del sector público y privado, dejando a familias de ingresos medios por debajo de la línea de pobreza.

Asfixia al comercio pyme: Con el consumo local paralizado, los comercios de barrio y servicios sufrieron caídas históricas de facturación.

Vulnerabilidad en el extremo sur: La quita de subsidios tarifarios golpeó con particular dureza en una región donde la energía y el gas son insumos vitales de supervivencia urbana.

A casi tres años del inicio de este rumbo económico, las cifras no hacen más que ratificar lo que las calles fueguinas vienen experimentando a diario: un modelo de ajuste y desregulación que borró de un plumazo el desarrollo regional y dejó como saldo a la mitad de la población bajo la línea de pobreza.

Por Redacción Especial www.lalicuadoratdf.com.ar