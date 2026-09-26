Tierra del Fuego: tres años de recortes nacionales sistemáticos, les guste o no les guste acá hay silencios cómplices.

Generamos esta línea de tiempo de publicaciones en La Licuadora TDF sobre recortes a Tierra del Fuego, el mismo recorte que negaron quienes aún desde las diversas banderas políticas negaban el ajuste, los recortes y la extorsión permanente del gobierno nacional contra la provincia, esto no es óbice para justificar el desmadre generado por Melella y sus acólitos, pero muchos deberían explicar de dónde sacaban los números positivos de consumos, de alimentos, combustibles y demás.
Desde hace tres años Tierra del Fuego ha retrocedido, en realidad desde 1991, pero estos tres años han sido los peores en la historia de la provincia y queremos remarcarlo, porque nunca ocultamos estos datos, como el de la pobreza que ahora sorprende a propios y extraños, y que esperaban que ocurriera después del desastre económico de Milei, ¿magia?, no, este sujeto no tiene idea, como hay muchos acá que tampoco la tiene pero hablan igual y lo que es peor, mienten mostrando una realidad inexistente, mienten sobre desempleo, pobreza, éxodo, educación, salud, obra pública, todo para generar un estado fantástico, donde el derroche es la herramienta que los sostiene, mientras hunden a la sociedad es un mar de pobreza. Atención a los cómplices, los especuladores, los Lizzy Tagliani de la política, los tibios, los «analistas» y los candidatos que no tienen un solo proyecto para remediar este descontrol.
2023 – Primeros recortes tras la asunción de Milei
- Transferencias a provincias: Se registró la caída del Fondo de Incentivo Docente y la reducción de aportes para infraestructura escolar.
- Obra pública: Se denunciaron paralizaciones en proyectos de pavimentación y puentes en Río Grande y Ushuaia.
- Programas sociales: Inicio del desfinanciamiento de comedores comunitarios y planes de primera infancia.
2024 – Consolidación del ajuste
- Educación: Publicación sobre la eliminación de Conectar Igualdad y becas estudiantiles (-87%).
- Salud: Nota sobre la desfinanciación de hospitales nacionales y programas de prevención (-100%).
- Energía: Se destacó la reducción de aportes a la Comisión Nacional de Energía Atómica y al Ente Regulador de Gas y Electricidad.
- Impacto provincial: Artículos sobre la pérdida de respaldo financiero en Tierra del Fuego, con testimonios de hospitales y escuelas.
2025 – Ajuste extremo y vaciamiento institucional
- Informe crítico: Nota sobre la caída del gasto público nacional en un 31% real respecto a 2023, con foco en la falta de transferencias a provincias.
- Tierra del Fuego: Se resaltó que la provincia quedó “prácticamente sin respaldo financiero nacional”, comprometiendo obras y programas sociales.
- Seguridad social: Publicaciones sobre el recorte en ANSES (-7%) y la Secretaría Nacional de Niñez (-75%).
2026 – Impacto acumulado
- Empleo y salarios: Informe de CEPA publicado en La Licuadora sobre la destrucción de 10.190 empleos registrados en Tierra del Fuego, con una pérdida anual de más de $200 mil millones en salarios.
- Lectura crítica: Nota que subrayó cómo el ajuste profundizó la pobreza y debilitó la economía provincial.
- Presupuesto 2027: Avance sobre el presupuesto de la justicia provincial, mostrando la desproporción de salarios judiciales frente al gobernador y el vaciamiento de fondos para programas sociales.
Comparativo de los recortes publicados
|Año
|Áreas afectadas
|Impacto en Tierra del Fuego
|2023
|Educación, obra pública, programas sociales
|Paralización de obras, caída de transferencias
|2024
|Salud, energía, educación
|Hospitales y escuelas sin financiamiento
|2025
|Seguridad social, infraestructura
|Provincia sin respaldo nacional
|2026
|Empleo, salarios, justicia
|Pérdida de $200 mil millones en ingresos
Lo que hoy aparece como “descubrimiento” en medios nacionales, y locales, La Licuadora TDF lo viene documentando desde 2023 con datos chequeables.
- El ajuste no fue repentino: se trató de un proceso acumulativo que dejó a Tierra del Fuego en una situación de vulnerabilidad extrema.
- La narrativa oficial de “superávit cero” y “reducción de la pobreza” quedó desmentida por los números publicados en tus notas.
- Los que se muestran sorprendidos por la caída de todos los indicadores económicos o buscan argumentos para justificar el desastroso gobierno que votaron, deberían explicar de donde sacaban números que daban positivo es en esta provincia. Juan Carlos De Pablo, uno de los economistas mas reconocidos del pais, entre otras cosas Jefe de catedra de Economía en la facultad de Ciencias Económicas de la Plata siempre me dijo, «el economista que habla difícil te está mintiendo», y asi fue, han utilizado mil y un subterfugios para tratar de explicar lo inexplicable y eso los hace cómplices del desastre de esta provincia.
- Fuente: Archivo de www.lalicuadoratdf.com.ar