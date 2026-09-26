Tierra del Fuego: tres años de recortes nacionales sistemáticos, les guste o no les guste acá hay silencios cómplices.

Rio Grande 26/09/2026.- Desde 2023, La Licuadora TDF viene documentando de manera minuciosa el proceso de ajuste y vaciamiento de fondos nacionales hacia Tierra del Fuego. Lo que hoy algunos medios presentan como novedad, ya estaba registrado en nuestros informes críticos y chequeables en el archivo de licuadoratdf.com.ar (licuadoratdf.com.ar in Bing). Claramente este medio nunca se guardó nada, nunca intentó escribirle el diario a nadie y mucho menos defender al gobierno provincial, pero lo que está mal, está mal no importa quien lo haga, lo nuestro es periodismo, para las relaciones publicas hay otra gente y cada recorte que se produjo en esta provincia, mas los votos en contra de los legisladores nacionales libertarios estan reflejados en el archivo.

Generamos esta línea de tiempo de publicaciones en La Licuadora TDF sobre recortes a Tierra del Fuego, el mismo recorte que negaron quienes aún desde las diversas banderas políticas negaban el ajuste, los recortes y la extorsión permanente del gobierno nacional contra la provincia, esto no es óbice para justificar el desmadre generado por Melella y sus acólitos, pero muchos deberían explicar de dónde sacaban los números positivos de consumos, de alimentos, combustibles y demás.

Desde hace tres años Tierra del Fuego ha retrocedido, en realidad desde 1991, pero estos tres años han sido los peores en la historia de la provincia y queremos remarcarlo, porque nunca ocultamos estos datos, como el de la pobreza que ahora sorprende a propios y extraños, y que esperaban que ocurriera después del desastre económico de Milei, ¿magia?, no, este sujeto no tiene idea, como hay muchos acá que tampoco la tiene pero hablan igual y lo que es peor, mienten mostrando una realidad inexistente, mienten sobre desempleo, pobreza, éxodo, educación, salud, obra pública, todo para generar un estado fantástico, donde el derroche es la herramienta que los sostiene, mientras hunden a la sociedad es un mar de pobreza. Atención a los cómplices, los especuladores, los Lizzy Tagliani de la política, los tibios, los «analistas» y los candidatos que no tienen un solo proyecto para remediar este descontrol.

2023 – Primeros recortes tras la asunción de Milei

Transferencias a provincias: Se registró la caída del Fondo de Incentivo Docente y la reducción de aportes para infraestructura escolar.

Se registró la caída del y la reducción de aportes para infraestructura escolar. Obra pública: Se denunciaron paralizaciones en proyectos de pavimentación y puentes en Río Grande y Ushuaia.

Se denunciaron paralizaciones en proyectos de pavimentación y puentes en Río Grande y Ushuaia. Programas sociales: Inicio del desfinanciamiento de comedores comunitarios y planes de primera infancia.

2024 – Consolidación del ajuste

Educación: Publicación sobre la eliminación de Conectar Igualdad y becas estudiantiles (-87%).

Publicación sobre la eliminación de y becas estudiantiles (-87%). Salud: Nota sobre la desfinanciación de hospitales nacionales y programas de prevención (-100%).

Nota sobre la desfinanciación de hospitales nacionales y programas de prevención (-100%). Energía: Se destacó la reducción de aportes a la Comisión Nacional de Energía Atómica y al Ente Regulador de Gas y Electricidad .

Se destacó la reducción de aportes a la y al . Impacto provincial: Artículos sobre la pérdida de respaldo financiero en Tierra del Fuego, con testimonios de hospitales y escuelas.

2025 – Ajuste extremo y vaciamiento institucional

Informe crítico: Nota sobre la caída del gasto público nacional en un 31% real respecto a 2023 , con foco en la falta de transferencias a provincias.

Nota sobre la caída del gasto público nacional en un , con foco en la falta de transferencias a provincias. Tierra del Fuego: Se resaltó que la provincia quedó “prácticamente sin respaldo financiero nacional”, comprometiendo obras y programas sociales.

Se resaltó que la provincia quedó “prácticamente sin respaldo financiero nacional”, comprometiendo obras y programas sociales. Seguridad social: Publicaciones sobre el recorte en ANSES (-7%) y la Secretaría Nacional de Niñez (-75%).

2026 – Impacto acumulado

Empleo y salarios: Informe de CEPA publicado en La Licuadora sobre la destrucción de 10.190 empleos registrados en Tierra del Fuego, con una pérdida anual de más de $200 mil millones en salarios.

Informe de CEPA publicado en La Licuadora sobre la destrucción de en Tierra del Fuego, con una pérdida anual de más de en salarios. Lectura crítica: Nota que subrayó cómo el ajuste profundizó la pobreza y debilitó la economía provincial.

Nota que subrayó cómo el ajuste profundizó la pobreza y debilitó la economía provincial. Presupuesto 2027: Avance sobre el presupuesto de la justicia provincial, mostrando la desproporción de salarios judiciales frente al gobernador y el vaciamiento de fondos para programas sociales.

Comparativo de los recortes publicados

Año Áreas afectadas Impacto en Tierra del Fuego 2023 Educación, obra pública, programas sociales Paralización de obras, caída de transferencias 2024 Salud, energía, educación Hospitales y escuelas sin financiamiento 2025 Seguridad social, infraestructura Provincia sin respaldo nacional 2026 Empleo, salarios, justicia Pérdida de $200 mil millones en ingresos Lo que hoy aparece como “descubrimiento” en medios nacionales, y locales, La Licuadora TDF lo viene documentando desde 2023 con datos chequeables.