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Tierra del Fuego en el centro de la escena geopolítica: un seguimiento de La Licuadora desde 2018

Por Armando Cabral

Rio Grande 06/09/2026.- En los últimos años, la atención internacional sobre Tierra del Fuego ha dejado de ser un tema periférico para convertirse en un eje central de las agendas de las principales potencias globales. Desde La Licuadora, hemos seguido de manera continua y sistemática desde 2018 la evolución del interés estratégico de Estados Unidos, Inglaterra y China en la provincia, anticipando los debates sobre soberanía, infraestructura y defensa en el Atlántico Sur. Hoy el tema puso a la provincia en el foco de los medios nacionales, sin embargo,estos solo han consultado especialistas en temas geopolítico que, en algunos casos ji siquiera han llegado a este punto del planeta.

Lo que comenzó hace casi una década como un reporte sobre los recursos del Mar Argentino y la presencia británica en las Islas Malvinas, se transformó con el tiempo en una disputa multidimensional por el control del Paso Bioceánico y la proyección hacia la Antártida.

1. Cronología de la Cobertura Periodística (2018 – Actualidad)

Período Foco Temático Principal Hechos e Hitos Analizados
2018 – 2020 Soberanía en el Atlántico Sur

* Cobertura sobre la militarización británica en Malvinas.


* Control de recursos pesqueros e hidrocarburíferos en la zona de exclusión.


* Primeros contactos comerciales y estratégicos de China en la Patagonia.
2021 – 2022 Infraestructura Estratégica y Geopolítica

* Debate sobre la Base Naval Integrada en Ushuaia.


* Proyectos e interés de financiamiento estatal chino para el Puerto Multimodal de Río Grande.


* Advertencias de diplomáticos y mandos militares de EE. UU. sobre el avance asiático.
2023 – Presente Disputa de Potencias y Soberanía Local

* Instalación del radar de la empresa LeoLabs en Tolhuin.


* Visitas de alto nivel del Comando Sur de EE. UU. y la embajada estadounidense.


* Discusión sobre la Hidrovía, pasos bioceánicos y proyección antártica.

 

2. Intereses Estratégicos por Potencia

Potencia Interés Principal en TDF Aspectos Analizados en las Notas
Estados Unidos

* Control del Paso Bioceánico y acceso a la Antártida.


* Freno a la influencia logística de China en el Atlántico Sur.

* Visitas de la Jefa del Comando Sur, Laura Richardson.


* Inquietud diplomática por la infraestructura portuaria y tecnológica en la provincia.
Inglaterra (Reino Unido)

* Consolidación de la presencia militar en las Malvinas.


* Control de la plataforma continental y proyección antártica.

 * Reclamo de soberanía nacional y explotación ilícita de recursos pesqueros y petroleros.
China

* Posicionamiento en el paso interoceánico y logística antártica.


* Inversiones en infraestructura y sectores industriales/químicos.

* Propuestas de financiamiento para el Puerto de Río Grande.


* Convenios y acuerdos de cooperación comercial e industrial.

3. Infraestructura y Puntos Críticos de Debate

Proyecto / Evento Eje de Análisis Periodístico
Base Naval Integrada (Ushuaia) Clave para el reafianzamiento de la soberanía argentina y el control del Atlántico Sur.
Puerto Multimodal (Río Grande) La tensión entre el desarrollo logístico provincial e industrial y las presiones geopolíticas externas.
Radar LeoLabs (Tolhuin) El debate sobre la soberanía tecnológica, la seguridad nacional y los permisos de operación de capitales extranjeros.

Con este seguimiento desde 2018, La Licuadora reafirma su compromiso de brindar cobertura periodística a las decisiones y proyectos que impactan directamente en el futuro geopolítico de Tierra del Fuego.

Fuente. Resumen de notas publicadas en este medio generado con herramientas de IA

www.lalicuadoratdf.com.ar

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