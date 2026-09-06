Tierra del Fuego en el centro de la escena geopolítica: un seguimiento de La Licuadora desde 2018

Lo que comenzó hace casi una década como un reporte sobre los recursos del Mar Argentino y la presencia británica en las Islas Malvinas, se transformó con el tiempo en una disputa multidimensional por el control del Paso Bioceánico y la proyección hacia la Antártida.
1. Cronología de la Cobertura Periodística (2018 – Actualidad)
|Período
|Foco Temático Principal
|Hechos e Hitos Analizados
|2018 – 2020
|Soberanía en el Atlántico Sur
|
* Cobertura sobre la militarización británica en Malvinas.
* Control de recursos pesqueros e hidrocarburíferos en la zona de exclusión.
* Primeros contactos comerciales y estratégicos de China en la Patagonia.
|2021 – 2022
|Infraestructura Estratégica y Geopolítica
|
* Debate sobre la Base Naval Integrada en Ushuaia.
* Proyectos e interés de financiamiento estatal chino para el Puerto Multimodal de Río Grande.
* Advertencias de diplomáticos y mandos militares de EE. UU. sobre el avance asiático.
|2023 – Presente
|Disputa de Potencias y Soberanía Local
|
* Instalación del radar de la empresa LeoLabs en Tolhuin.
* Visitas de alto nivel del Comando Sur de EE. UU. y la embajada estadounidense.
* Discusión sobre la Hidrovía, pasos bioceánicos y proyección antártica.
2. Intereses Estratégicos por Potencia
|Potencia
|Interés Principal en TDF
|Aspectos Analizados en las Notas
|Estados Unidos
|
* Control del Paso Bioceánico y acceso a la Antártida.
* Freno a la influencia logística de China en el Atlántico Sur.
|
* Visitas de la Jefa del Comando Sur, Laura Richardson.
* Inquietud diplomática por la infraestructura portuaria y tecnológica en la provincia.
|Inglaterra (Reino Unido)
|
* Consolidación de la presencia militar en las Malvinas.
* Control de la plataforma continental y proyección antártica.
|* Reclamo de soberanía nacional y explotación ilícita de recursos pesqueros y petroleros.
|China
|
* Posicionamiento en el paso interoceánico y logística antártica.
* Inversiones en infraestructura y sectores industriales/químicos.
|
* Propuestas de financiamiento para el Puerto de Río Grande.
* Convenios y acuerdos de cooperación comercial e industrial.
3. Infraestructura y Puntos Críticos de Debate
|Proyecto / Evento
|Eje de Análisis Periodístico
|Base Naval Integrada (Ushuaia)
|Clave para el reafianzamiento de la soberanía argentina y el control del Atlántico Sur.
|Puerto Multimodal (Río Grande)
|La tensión entre el desarrollo logístico provincial e industrial y las presiones geopolíticas externas.
|Radar LeoLabs (Tolhuin)
|El debate sobre la soberanía tecnológica, la seguridad nacional y los permisos de operación de capitales extranjeros.
Con este seguimiento desde 2018, La Licuadora reafirma su compromiso de brindar cobertura periodística a las decisiones y proyectos que impactan directamente en el futuro geopolítico de Tierra del Fuego.
Fuente. Resumen de notas publicadas en este medio generado con herramientas de IA
www.lalicuadoratdf.com.ar