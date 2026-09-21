Tierra del Fuego: Análisis de la dinámica laboral y de empleadores: datos a junio 2026 un panorama desastroso.

Argentina 21/09/2026.- El presente informe tiene como objetivo analizar la evolución de la cantidad de trabajadores/as y empleadores/as en la provincia de Córdoba desde el triunfo de Javier Milei en el ballotage de noviembre de 2023 hasta junio de 2026, en base a los datos disponibles al momento de su publicación. Para ello, se empleó una metodología cuantitativa basada en la información provista por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), correspondiente al sistema de Seguridad Social.

El informe se organiza en dos secciones. La primera analiza la variación en la cantidad de empleadores y trabajadores/as registrados entre noviembre de 2023 y junio de 2026, según los datos de la SRT, e incluye una desagregación por sectores económicos, identificando cuáles fueron los más afectados en el período. La segunda sección examina la evolución del empleo según el tamaño de los empleadores, comparando la situación inicial con la de junio de 2026.

Introducción

El presente informe tiene como objetivo analizar la evolución de la cantidad de trabajadores/as y empleadores/as en la provincia de Tierra del Fuego desde el triunfo de Javier Milei en el ballotage de noviembre de 2023 hasta junio de 2026, en base a los datos disponibles al momento de su publicación1. Para ello, se empleó una metodología cuantitativa basada en la información provista por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), correspondiente al sistema de Seguridad Social. El informe se organiza en dos secciones. La primera analiza la variación en la cantidad de empleadores y trabajadores/as registrados entre noviembre de 2023 y junio de 2026, según los datos de la SRT, e incluye una desagregación por sectores económicos, identificando cuáles fueron los más afectados en el período. La segunda sección examina la evolución del empleo según el tamaño de los empleadores, comparando la situación inicial con la de junio de 2026. Evolución de la cantidad de empleadores y de trabajadores/as durante el la gestión de Javier Milei La comparación entre noviembre de 2023 y junio de 2026 muestra una disminución en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados, pasando de 2.625 a 2.260. Esto implica una contracción de 365 empleadores (-13,9%), reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período.

El sector de Servicio de transporte y almacenamiento fue el más afectado, con una pérdida de 101 empleadores entre noviembre de 2023 y junio de 2026. Otros rubros también registraron caídas significativas: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos, con una caída de 69 empleadores, Construcción, con una disminución de 66 empleadores e Industria manufacturera con 29 empleadores menos en el mismo período.

En términos relativos, el sector más afectado fue Construcción que registró una caída del 33,5% en la cantidad total de empleadores. Le siguen Servicio de transporte y almacenamiento, con una disminución del 32,1%, y Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento, con una contracción del 23,3%.

Por otro lado, en el mismo período, la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas se redujo 17,8%, lo que representa una pérdida de 14.233 puestos de trabajo, al pasar de 79.760 en noviembre de 2023 a 65.527 en junio de 2026.

El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de la Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con una reducción de 5.307 trabajadores entre noviembre de 2023 y junio de 2026. Le sigue Industria manufacturera, que perdió 5.156 puestos en el mismo período. También registraron caídas significativas los sectores de Servicios de alojamiento y servicios de comida, con 1.066 empleos menos, y Construcción, con una pérdida de 909 puestos de trabajo.

En términos relativos, el sector más afectado fue Construcción con una caída del 41,3% en la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y junio de 2026. Le siguen Industria manufacturera, con una retracción del 41,0%, y Servicios de organizaciones que registró una disminución del 33,3% en el mismo período.

Variación de la cantidad de empleadores y trabajadores/as por tamaño de empresa durante los primeros meses de Milei Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en los primeros 31 meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,7% del total de los casos (364 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as explican sólo el 0,3% (1 caso).

En términos relativos, la cantidad de empleadores con hasta 500 trabajadores/as se redujo un 14,0%, mientras que los empleadores con más de 500 trabajadores/as disminuyeron un 6,2% en el mismo período. Tabla 5. Variación relativa y absoluta en la cantidad de empleadores por tamaño. Período: noviembre 2023 – junio 2026 Tamaño de empleador según cantidad de trabajadores/as Hasta 500 nov-23 jun-26 Diferencia Absoluta Variación porcentual % sobre el total 2.609 2.245-364-14,0% 99,7%

Más de 500 Total 16 2.625 15 2.260 Fuente: CEPA en base a SRT. -1-365-6,3% 0,3%-13,9% 100,0%

Al analizar la pérdida de empleo registrado según el tamaño de las empresas, se observa que la mayor expulsión de trabajadores se concentró en las firmas de más de 500 trabajadores: el 60,8% de la caída total (equivalente a 8.653 puestos) se produjo en empresas de mayor porte. Por su parte, las empresas de hasta 500 empleados/as disminuyeron sus plantillas en 5.580 trabajadores, lo que representa el 39,2% del total, entre noviembre de 2023 y junio de 2026. En términos relativos, mientras que las empresas de menos de 500 trabajadores/as redujeron su personal 15,3% (de 36.522 a 30.942), las empresas de más de 500 vieron disminuir su dotación 20,0% (de 43.238 a 34.585).

Conclusiones Este informe tuvo como propósito analizar las principales variables del mercado de trabajo publicadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para la provincia de Tierra del Fuego, con foco en la evolución de los/as trabajadores/as registrados/as y empleadores durante los primeros 31 meses de la gestión de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y junio de 2026.

Del análisis se desprende un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados. Las principales conclusiones son:

• Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, se redujo la cantidad de empleadores en 365 casos (-13,9%).

• En términos absolutos, el sector de Servicio de transporte y almacenamiento fue el más afectado, con una pérdida de 101 empleadores.

• En términos relativos, el sector más afectado fue Construcción, que registró una caída del 33,5% en la cantidad total de empleadores.

• En el mismo período, la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas se redujo 17,8%, lo que representa una pérdida de 14.233 puestos de trabajo.

• El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de la Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con una reducción de 5.307 trabajadores.

• Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados en estos primeros 31 meses de la gestión de Milei son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,7% del total de los casos (364 empresas menos).

• Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as explican sólo el 0,3% (1 caso).

• En términos relativos, la cantidad de empleadores con hasta 500 trabajadores/as se redujo un 14,0%, mientras que los empleadores con más de 500 trabajadores/as disminuyeron un 6,2% en el mismo período.

• Al analizar la pérdida de empleo registrado según el tamaño de las empresas, se observa que la mayor expulsión de trabajadores se concentró en las firmas de más de 500 trabajadores/as: el 60,8% de la caída total (8.653 puestos) se produjo en empresas de mayor porte.

• Por su parte, las empresas de hasta 500 trabajadores/as disminuyeron sus plantillas en 5.580 trabajadores (39,2% del total), entre noviembre de 2023 y junio de 2026.

Fuente: CEPA