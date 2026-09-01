TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD: RÍO GRANDE VIVE UNA NUEVA DIGITAL HACKATHON

Rio Grande 01/09/2026.- La iniciativa del Municipio de Río Grande a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana reunió a estudiantes y docentes que trabajaron en el desarrollo de soluciones digitales para abordar problemáticas de sus instituciones, barrios y comunidad.

Se llevó a cabo una nueva edición de la Digital Hackathon, una iniciativa del Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, que busca promover la creatividad, la innovación y el desarrollo de habilidades digitales entre las juventudes, brindándoles herramientas para transformar en soluciones concretas las problemáticas de su entorno.

La propuesta tuvo lugar en el Espacio Tecnológico, donde 17 equipos conformados por estudiantes y docentes de los colegios Ernesto Guevara, Soberanía Nacional, Esteban L. Maradona, CIERG, EMEI, Alicia Moreau de Justo, Malvinas Argentinas, instituciones del nivel superior como el CENT 35 y el ICSE-UNTDF y la organización civil “Tercera Hora”, que trabajaron intensamente en el diseño de proyectos digitales vinculados a necesidades identificadas en sus instituciones, barrios y en la ciudad.

Durante la jornada, los equipos atravesaron distintas etapas de la metodología de Hackathon: identificación y análisis de una problemática, ideación, definición de la propuesta y desarrollo inicial de un prototipo. De esta manera, pudieron poner en práctica conocimientos y habilidades vinculadas con la tecnología, el trabajo en equipo y la resolución creativa de problemas.

El proceso contó con el acompañamiento de más de 10 mentores, quienes orientaron y asesoraron a los grupos durante el desarrollo de sus proyectos.

La etapa final del certamen será una jornada de evaluación y la premiación, donde un jurado conformado por 4 personas especializadas seleccionará a los equipos ganadores, quienes recibirán importantes premios vinculados al ámbito tecnológico.

El subsecretario de Innovación Pública, David Massimino, destacó que «es el 5º año consecutivo que venimos trabajando con las instituciones de la ciudad. Cada vez son más los equipos que se suman lo que demuestra el gran interés de la comunidad educativa». En tanto agregó que «desde el Municipio aportamos a que se pueda fortalecer la tecnología que tienen las instituciones a través de los distintos premios que se otorgan».

Por su parte, el director de Gestión de Proyectos, Ignacio Borrone sostuvo: “por quinto año consecutivo, volvimos a reunirnos en esta Hackathon para seguir pensando, junto a las juventudes y las instituciones educativas, las problemáticas reales que nos tocan atravesar en el territorio”.

Asimismo, Borrone destacó que “con más de 15 proyectos, la Hackathon sigue ampliando en número y sumando nuevos colegios, tanto del ámbito público como el privado, que deciden apostar por este evento, año tras año. El objetivo estuvo puesto en fortalecer las habilidades blandas, el trabajo colaborativo, la iniciativa y la innovación principalmente de los y las estudiantes, pero también de aquellos docentes que oficiaron de tutores en sus equipos”.

A través de la Digital Hackathon, el Municipio continúa generando espacios de formación y participación que acercan a las juventudes a la tecnología y la innovación, promoviendo el desarrollo de capacidades digitales y el diseño de soluciones que transformen su realidad.