SUTEF levantó el paro después de 46 dias sin clases, «hemos llevado esta pelea en absoluta soledad, política y sindical», dijo Catena.

Rio Grande 17/09/2026.- Asi lo informo el Secretario general del SUTEF, Horacio Catena, luego del congreso provincial de delegados apoyara la decisión de levanta la medida de fuerza. Catena sostuvo que este es el inicio de la lucha por un salario de mas de 3 millones de pesos. El dirigente remarco que llevaron esta lucha adelante en absoluta soledad, política y sindical y destacó que se impuso un tema incomodo para gremios y gobierno y es que los trabajadores aun estando registrados son pobres.

El dirigente sostuvo que este es un inicio aunque con grandes avances por tratarse de un contexto nacional de recortes, de ajuste y en un escenario nacional y provincial de perdida de empleo, la docencia de Tierra del Fuego por eso no va a pasar, no va a perder ni un ahora, ni un cargo, remarcó.

«Esa, agregó, es la mejor base para la pelea del salario mínimo vital y móvil , si no tenes trabajo no podes pelear por el salario mínimo vital y móvil».

Catena tambien adelanto que ahora hay que construir una salario mínimo, vital y móvil a la fueguina, con la canasta básica de acá y tambien que están a la espera que el gobierno concrete lo que se comprometió a hacer que es declarar la emergencia del salario que nunca en la historia de movimiento obrero se ha declarado la emergencia salarial.

«Lo que que ha logrado la docencia fueguina, en total soledad, política y gremial, porque la solidaridad gremial vino de afuera y la agradecemos, dijo Catena, en la provincia hemos dado una pelea en soledad y logramos imponer un tema que es incomodo para lo sindicato y el gobierno que es el salario de pobreza. Decir que los trabajadores, aun siendo registrados, somos pobres, es el comienzo de la solución, sustuvo.