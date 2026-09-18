SOCIEDAD: Löffler donó el II tomo de la Constitución comentada a la biblioteca de la Legislatura

Ushuaia 18/09/2026.- La biblioteca del Poder Legislativo, “Dr. Ernesto Löffler”, sumó a su registro bibliográfico el II tomo de la Constitución de Tierra del Fuego comentada, de autoría del doctor Ernesto Löffler junto a un grupo de profesionales del derecho. La secretaria legislativa del Parlamento, Nadia Luján destacó la visita del integrante del Superior Tribunal de Justicia, quien se acercó a la sede del edificio de bloques políticos para entregar el material jurídico.

Por su parte, Luján indicó que se trata de “un material de consulta muy enriquecedor; en este momento muchos estudiantes de derecho y otras carreras también necesitan consultar este tipo de obras”, evaluó.

En tanto, Löffler recordó que se había comprometido a donar el segundo tomo de la Constitución Comentada de Tierra del Fuego. “Este libro resume el compendio del trabajo de mucha gente que está interesada en generar, desde Tierra del Fuego, doctrina y opinión jurídica”.

“La Constitución es un instrumento vivo, que evoluciona permanentemente, el compromiso que tenemos es mantener actualizado el texto que estamos dejando hoy en la biblioteca”, dijo acerca de las iniciativas que se avecinan en torno a la presente edición.

Además señaló que es un orgullo, que la biblioteca lleve el nombre de su padre, Ernesto Löffler. “Mi papá integró la primera Legislatura provincial y cada vez que pasamos por la puerta de la biblioteca y vemos el nombre de él, nos emociona”, reconoció.

La Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, comentada, anotada y concordada es una obra jurídica integral dirigida por el doctor Ernesto Adrián Löffler, ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) fueguino, y coordinada por el magíster Francisco José Cappellotti. También participaron en su elaboración las letradas: Mariana Sánchez Caparrós, Julieta Frick y Paola Mangialavori.

Hay que mencionar que el tomo I (2021), abarca el análisis de la Primera Parte de la Constitución (declaraciones, derechos, deberes, garantías y políticas especiales de los primeros 88 artículos).Tomo II (2023): Continúa con el desarrollo y concordancia de los artículos restantes y nuevos precedentes jurisprudenciales.

Del encuentro, participaron: la prosecretaria Legislativa Cecilia Venegas, el jefe de departamento de la Biblioteca, Adrián Tilli, junto al personal del área.