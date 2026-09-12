SOBERANÍA: Respaldaron la reactivación del proyecto de la Base Naval Integrada

Ushuaia, 11/09/2026.- La Presidenta del Poder Legislativo, vicegobernadora Mónica Urquiza, acompañó al gobernador Gustavo Melella en la recepción de los ministros de Defensa de la Nación, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. El encuentro se realizó en el marco de la visita que los funcionarios nacionales efectuaron a la ciudad, tras el anuncio de la reactivación del proyecto de la Base Naval Integrada y la puesta en marcha del Polo logístico antártico.

Al respecto, la vicegobernadora destacó la importancia de la reunión y confirmó los procesos administrativos que se encuentran en marcha. “La ejecución de las obras estará a cargo del Ministerio de Defensa y ya cuenta con la planificación formal, las licitaciones correspondientes y la asignación específica de los recursos económicos necesarios”, explicó Urquiza.

En este sentido, la Presidenta del Poder Legislativo reafirmó el compromiso del Ejecutivo provincial para colaborar con las dependencias de Nación. “Estamos hablando de un proyecto que se debate desde hace cuatro décadas y hoy cuenta con la decisión política indispensable para su concreción”, indicó.

En el mismo sentido, comentó que durante el encuentro se abordaron temas como las obras de infraestructura que la Armada Argentina lleva adelante en la Base Antártica Petrel, en particular la construcción de la pista de aterrizaje para consolidar la conectividad aérea con el continente blanco.

Finalmente, Urquiza aseguró que “estas iniciativas representan un impulso clave para la ampliación de la matriz productiva de Tierra del Fuego. La concreción del Polo Logístico fortalecerá el posicionamiento de la provincia en materia de turismo antártico y potenciará el desarrollo económico regional en articulación con el sector privado” resumió.