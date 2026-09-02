Senadores cobrarán más de $13 millones desde enero tras la nueva paritaria legislativa, los tres fueguinos nos cuestan $39.347.280.

Senado 02/09/2026.- El incremento será de casi 7% entre septiembre y diciembre y elevará el ingreso bruto a $13.115.760. La actualización se produce automáticamente porque las dietas están vinculadas desde 2024 con los salarios de los trabajadores del Congreso. Los los tres senadores fueguinos nos cuestan $39.347.280. y hasta el momento no han presentado un solo proyecto en defensa de la industria, ni de los docentes, jubilados o enfermos a los que le gobierno nacional debe proporcionar jubilaciones y medicamentos. Tampoco se han expresado sobre la situación de Soberanía en Malvinas y saqueo de petroleo, venta de tierras en Ushuaia y como si fuera poco los libertarios aprobaron la ley de glaciares, la reforma laboral y no han dado explicaciones sobre la intervención del puerto de la capital. Mucha dieta, cero producción.

Los senadores nacionales pasarán a cobrar $13.115.760 brutos con el recibo correspondiente a diciembre, que será percibido durante los primeros días de enero de 2027, como consecuencia de la nueva paritaria acordada para los trabajadores del Congreso.

La actualización será de casi 7% acumulado y se aplicará en cuatro tramos: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. El acuerdo fue alcanzado por los gremios con representación en el Congreso y las autoridades de ambas cámaras.

Actualmente, los integrantes de la Cámara alta perciben $12.260.000 brutos, por lo que al finalizar el esquema de aumentos sus ingresos habrán crecido alrededor de $856.000.

Por qué aumentan automáticamente las dietas

La suba deriva del mecanismo que el Senado aprobó en abril de 2024 para vincular los ingresos de sus integrantes con las remuneraciones de los trabajadores legislativos.

Desde entonces, la dieta ya no está fijada directamente mediante una suma nominal, sino a través de una cantidad determinada de módulos, la unidad utilizada para calcular los salarios dentro del Congreso. Por ese motivo, cada modificación en el valor del módulo impacta sobre los ingresos de los senadores.

El esquema vigente establece un total de 4.000 módulos: 2.500 corresponden a la dieta, 1.000 a gastos de representación y otros 500 a desarraigo. Cuando termine de aplicarse la nueva paritaria, cada módulo tendrá un valor de $3.278,94. La multiplicación de esa cifra por los 4.000 módulos arroja los $13.115.760 brutos.

La resolución aprobada en 2024 incorporó además una decimotercera dieta, equivalente a un pago adicional anual. Desde entonces, el mecanismo de actualización salarial de la Cámara alta quedó atravesado por sucesivas controversias y períodos de congelamiento.

El aumento anterior llevó los ingresos por encima de $12 millones

La nueva actualización se suma a la paritaria legislativa anterior, que había establecido incrementos de 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto, con una suba acumulada del 6,64%.

Ese acuerdo llevó el valor del módulo a $3.065 y ubicó los ingresos brutos de los senadores en los actuales $12.260.000.

La vinculación entre las dietas y los salarios legislativos había sido suspendida temporalmente en períodos anteriores mediante congelamientos aprobados por la propia Cámara alta. Durante 2026, sin embargo, volvió a operar el mecanismo de actualización asociado a las paritarias del personal del Congreso.

El impacto tampoco es idéntico para todos los integrantes del Senado. Alicia Kirchner no percibe dieta porque optó por mantener la prestación que cobra como exgobernadora de Santa Cruz. Además, los representantes de la Ciudad de Buenos Aires no reciben el adicional correspondiente al desarraigo.

Con la última cuota de la nueva paritaria, el valor de referencia de los ingresos senatoriales quedará así por encima de los $13,1 millones brutos mensuales desde comienzos de enero de 2027.

Los senadores fueguinos carísimos y con cero producción.

Tal como se ha señalado en informes legislativos y en medios especializados, los senadores fueguinos no registran proyectos propios presentados en 2026, limitando su actividad a integrar comisiones y acompañar iniciativas de otros bloques. Esto significa que el Congreso destina casi $40 millones mensuales a representantes que no producen leyes, en una provincia que atraviesa una crisis económica y social profunda.

En síntesis: los tres senadores de Tierra del Fuego cuestan más de $39 millones por mes, sin que hasta ahora hayan presentado proyectos propios que atiendan la emergencia provincial.

Con información de GLP y www.lalicuadoratdf.com.ar