Segun la IA Tierra del Fuego tiene una crisis estructural sin precedentes, recuperarla llevará entre 8 y 10 años, el escenario que encontrara el proximo gobierno.

Tierra del Fuego en 2027: una provincia en retirada

Si seguimos la línea de lo que hoy muestran las publicaciones de La Licuadora, el panorama de Tierra del Fuego hacia 2027 es crítico y sin precedentes en su historia.

Endeudamiento récord La provincia ya es la más endeudada del país. El uso del crédito para gastos básicos se convirtió en un mecanismo de supervivencia y el peso de las deudas familiares supera cualquier capacidad de repago.

Industria destruida En apenas tres años se perdieron miles de puestos de trabajo en la electrónica, el textil y el petróleo. Las grandes empresas trasladaron inversiones al continente y dejaron a Río Grande y Ushuaia con suspensiones, retiros voluntarios y cierres de líneas de producción.

Sistema educativo detenido Las escuelas atraviesan conflictos gremiales sin solución y el Estado provincial no logra garantizar clases regulares. La falta de inversión y planificación condena a una generación de jóvenes a la frustración y la falta de proyectos de vida.

Déficit fiscal insostenible El presupuesto 2027 prevé un déficit de 138.000 millones de pesos, reflejo de un gasto público que crece mientras los ingresos se estancan. La expansión de la planta estatal contrasta con la caída de la actividad privada.

Éxodo poblacional Por primera vez en 130 años, Tierra del Fuego pierde habitantes. Familias enteras abandonan la provincia buscando mejores condiciones en otras regiones del país. El fenómeno se refleja en la cantidad inédita de viviendas en alquiler, cuando hace apenas dos años había emergencia habitacional.

Lectura crítica En 2027, Tierra del Fuego aparece como una provincia en retirada: endeudada, con su matriz productiva destruida, un sistema educativo paralizado y un Estado que no logra contener la crisis social. El éxodo poblacional es la señal más clara de que la gente perdió la esperanza de un futuro en la isla.