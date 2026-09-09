Según la empresa: La Anónima consolida un ejercicio con resultado positivo y continúa su expansión.

Tierra del Fuego 09/09/2026.- La compañía presentó sus estados contables correspondientes a los doce meses del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2026. A pesar de la retracción general del consumo y del impacto de la morosidad en el mercado financiero, preservó un resultado operativo positivo y avanzó con su plan de inversiones para seguir creciendo.

A pesar de la retracción del consumo que afecta al mercado en general, La Anónima obtuvo una ganancia neta de $26.244.782, equivalente al 0,78% de los ingresos netos del período. El resultado operativo se mantuvo positivo en $28.572.206 (0,85% de los ingresos netos), lo que refleja la capacidad de la compañía para sostener su equilibrio operativo aun en un entorno difícil para el consumo. A modo de referencia, en el período anterior la ganancia neta había sido de $42.159.817, representando el 1,24% de los ingresos netos, con un resultado operativo de $47.473.844 (1,39% de los ingresos netos).

En comparación con los trimestres anteriores se observó una mejora significativa en el cargo por previsiones para incobrables en el negocio de la tarjeta de crédito. Esto se debe a las medidas tomadas en los últimos meses, como los cambios en las políticas de otorgamiento de tarjetas y crédito, así como las acciones de refinanciación de cartera en mora, cuyo impacto positivo continuará profundizándose en los meses venideros.

Lejos de resignar su vocación de crecimiento, La Anónima avanza con su plan de inversiones. Actualmente se encuentran en ejecución y con buen grado de avance, obras de nuevas sucursales en Bell Ville y San Francisco (Córdoba), Neuquén Oeste (Neuquén) y San Nicolás de los Arroyos (Buenos Aires).

Adicionalmente, el 1 de junio la compañía tomó posesión de los activos e inició operaciones el día 5 de ese mismo mes, logrando reabrir en apenas diez días las 12 sucursales y el centro de distribución de Córdoba Capital incorporados mediante el acuerdo alcanzado con el Grupo Libertad. Con presencia en las ciudades de Córdoba, Rafaela, Rosario, Posadas, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y Salta, esta operación representa un verdadero hito, ya que expande la cobertura de La Anónima a 5 nuevas provincias y la consolida como la cadena de supermercados más importante del interior del país, respaldada por una plataforma logística y comercial significativamente más robusta para los próximos años.

Coyuntura Regional, Empleo y Morosidad Crediticia

Despidos en Tierra del Fuego: Se han confirmado 85 despidos desde 2023 a 2026 en la provincia, concentrados principalmente en sucursales de Río Grande y Tolhuin. El Centro de Empleados de Comercio (CEC) local se encuentra en alerta ante la posibilidad de nuevas desvinculaciones antes de finalizar el año. La empresa ha cumplido con el pago del 100% de las indemnizaciones conforme a la Ley de Contrato de Trabajo.

Impacto Financiero por Morosidad: La cifra de deudores incobrables por créditos y compras con la tarjeta propia de la empresa alcanzó montos cercanos a los $19.255 – $19.500 millones, producto del endeudamiento de las familias y la pérdida de poder adquisitivo. Para contener este impacto, la empresa endureció los requisitos para el otorgamiento de préstamos y renegoció carteras en mora.

Acerca de La Anónima

La Anónima es una empresa argentina con 118 años de historia, que hoy es sinónimo de supermercadismo en todo el interior de Argentina.

La compañía tiene una misión clara: superar las expectativas de sus clientes, creando experiencias extraordinarias y construyendo vínculos de confianza en las comunidades donde opera. Ese fuerte compromiso es el que hoy le permite contar con 183 sucursales en 98 ciudades de todo el país.

Su propósito de acercar un futuro mejor a sus clientes y comunidades empuja a La Anónima a seguir trabajando y mejorando día a día, renovando periódicamente sus locales, incorporando a diario nuevas y variadas líneas de productos y servicios, y abriendo nuevas sucursales en distintos rincones de Argentina.

Fuente: La Licuadoratdf.com.ar y La Anónima.