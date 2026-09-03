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Sea Lion un yacimiento que cuenta con reservas de 917 millones de barriles por un valor de 127 mil millones de dolares.

Por Armando Cabral

Rio Grande 03/09/2026.- El valor monetario estimado y la inversión del yacimiento petrolífero Sea Lion, operado en la cuenca Malvinas por la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%), varía según la métrica financiera empleada: Estimaciones globales de la cuenca valoran que, si se llega a explotar la totalidad del potencial proyectado de la cuenca en su vida útil (estimada en 30 a 35 años), los ingresos proyectados podrían alcanzar entre $4.000 millones de dólares (equivalentes en ingresos locales en libras) y hasta $127.000 millones de dólares en valor potencial bruto total acumulado.

Si un monto equivalente a $127.000 millones de dólares ingresara a las arcas del Estado argentino, representaría una transformación estructural de las finanzas públicas y de la economía nacional. Para dimensionar el impacto, esa cifra equivale aproximadamente al 20% o 25% del Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina o a casi el triple de la deuda total que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Inversión y costos de desarrollo

  • Inversión total del proyecto: El costo global de desarrollo del campo (fases completas de infraestructura) se estima en hasta $3.000 a $4.000 millones de dólares.

  • Desarrollo inicial: La primera fase de producción requirió una inversión inicial aprobada de aproximadamente $1.800 millones de dólares.

  • Ampliación: El plan para duplicar la capacidad de extracción proyecta una inversión adicional de cerca de $1.150 millones de dólares.

Valor del recurso y valor presente neto (NPV)

  • Valor Presente Neto (NPV10): Evaluaciones independientes (como la auditoría de Netherland, Sewell & Associates) han estimado el valor presente neto descontado al 10% (NPV10) del volumen inicial de la primera fase de extracción entre $1.850 millones y $2.200 millones de dólares (calculado con un precio base de barril de petróleo Brent cercano a $70 USD).

  • Potencial bruto a largo plazo: Estimaciones globales de la cuenca valoran que, si se llega a explotar la totalidad del potencial proyectado de la cuenca en su vida útil (estimada en 30 a 35 años), los ingresos proyectados podrían alcanzar entre $4.000 millones de dólares (equivalentes en ingresos locales en libras) y hasta $127.000 millones de dólares en valor potencial bruto total acumulado.

Volumen de reservas (base de cálculo)

  • Recursos contingentes/certificados: Se estiman en aproximadamente 917 millones de barriles de petróleo recuperables en total.

  • Reservas probadas/probables (2P): Las fases comerciales iniciales tienen certificadas reservas de entre 216 y 314 millones de barriles.

  • Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
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