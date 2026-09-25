Argentina libertaria 25/09/2026.- La pobreza trepó al 32,3% en el primer semestre de 2026, alcanzando a más de 15 millones de argentinos. El dato oficial contradice de manera frontal el discurso del presidente Javier Milei, quien había asegurado que su gestión había “sacado a 15 millones de personas de la pobreza” y que el país seguiría creciendo.

El contraste con el discurso oficial

En la Asamblea de la ONU, Milei habló de un país en expansión, con pobreza en retroceso y dólares “que nos salían por las orejas”. Sin embargo, los números muestran lo contrario: la pobreza aumentó 4,1 puntos porcentuales respecto del período anterior y la economía se desploma.

Ajuste y recortes institucionalizados

La eliminación del subsidio al gas por zona fría dejó a un millón de personas sin cobertura en regiones donde el invierno es extremo. Este recorte se suma a la quita de transferencias a provincias y al congelamiento salarial, profundizando la vulnerabilidad social.

El informe “Se desplomó la Economía”

Un reciente estudio económico confirma que el crecimiento anunciado es ficticio: el consumo se derrumba, la industria se contrae y la inversión no encuentra piso. El supuesto “déficit cero” se sostiene en recortes brutales y no en expansión productiva.

Un relato vacío

Déficit cero : basado en ajuste y saqueo institucionalizado.

: basado en ajuste y saqueo institucionalizado. Inflación del 1,7% : un índice oficial que no refleja el costo real de vida.

: un índice oficial que no refleja el costo real de vida. Crecimiento económico : limitado a sectores exportadores, mientras la economía doméstica se hunde.

: limitado a sectores exportadores, mientras la economía doméstica se hunde. Línea de tiempo: Relato oficial vs. realidad



Diciembre 2025 Discurso presidencial: “Sacamos a 15 millones de personas de la pobreza”. Dato real: La pobreza se mantenía en torno al 28%, sin mejoras significativas en ingresos ni empleo. Marzo 2026 Relato: “Déficit cero alcanzado, inflación controlada en 1,7%”. Dato real: El déficit se redujo por recortes en subsidios y transferencias, no por crecimiento. La inflación en alimentos superaba el 8% mensual. Junio 2026 Medida: Eliminación del subsidio al gas por zona fría. Impacto: Un millón de personas quedaron sin cobertura en regiones de clima extremo. Septiembre 2026 – Asamblea de la ONU Discurso: “Argentina seguirá creciendo, la pobreza está bajando, los dólares nos salen por las orejas”. Dato real: Publicación del informe “Se desplomó la Economía”, con caída del consumo, contracción industrial y desplome de la inversión. Septiembre 2026 – Datos oficiales Realidad: La pobreza trepó al 32,3%, alcanzando a más de 15 millones de argentinos. Conclusión: El relato del crecimiento y la baja de la pobreza quedó sepultado por los números. Esta línea de tiempo refuerza la narrativa: cada hito del discurso oficial fue desmentido por los datos económicos y sociales.

En definitiva, el relato libertario del crecimiento y la baja de la pobreza quedó sepultado por los datos: más pobreza, más ajuste y más exclusión social.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar