El contraste con el discurso oficial
En la Asamblea de la ONU, Milei habló de un país en expansión, con pobreza en retroceso y dólares “que nos salían por las orejas”. Sin embargo, los números muestran lo contrario: la pobreza aumentó 4,1 puntos porcentuales respecto del período anterior y la economía se desploma.
Ajuste y recortes institucionalizados
La eliminación del subsidio al gas por zona fría dejó a un millón de personas sin cobertura en regiones donde el invierno es extremo. Este recorte se suma a la quita de transferencias a provincias y al congelamiento salarial, profundizando la vulnerabilidad social.
El informe “Se desplomó la Economía”
Un reciente estudio económico confirma que el crecimiento anunciado es ficticio: el consumo se derrumba, la industria se contrae y la inversión no encuentra piso. El supuesto “déficit cero” se sostiene en recortes brutales y no en expansión productiva.
Un relato vacío
- Déficit cero: basado en ajuste y saqueo institucionalizado.
- Inflación del 1,7%: un índice oficial que no refleja el costo real de vida.
- Crecimiento económico: limitado a sectores exportadores, mientras la economía doméstica se hunde.
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Línea de tiempo: Relato oficial vs. realidad
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Diciembre 2025
Discurso presidencial: “Sacamos a 15 millones de personas de la pobreza”. Dato real: La pobreza se mantenía en torno al 28%, sin mejoras significativas en ingresos ni empleo.
Marzo 2026
Relato: “Déficit cero alcanzado, inflación controlada en 1,7%”. Dato real: El déficit se redujo por recortes en subsidios y transferencias, no por crecimiento. La inflación en alimentos superaba el 8% mensual.
Junio 2026
Medida: Eliminación del subsidio al gas por zona fría. Impacto: Un millón de personas quedaron sin cobertura en regiones de clima extremo.
Septiembre 2026 – Asamblea de la ONU
Discurso: “Argentina seguirá creciendo, la pobreza está bajando, los dólares nos salen por las orejas”. Dato real: Publicación del informe “Se desplomó la Economía”, con caída del consumo, contracción industrial y desplome de la inversión.
Septiembre 2026 – Datos oficiales
Realidad: La pobreza trepó al 32,3%, alcanzando a más de 15 millones de argentinos. Conclusión: El relato del crecimiento y la baja de la pobreza quedó sepultado por los números.
Esta línea de tiempo refuerza la narrativa: cada hito del discurso oficial fue desmentido por los datos económicos y sociales.
En definitiva, el relato libertario del crecimiento y la baja de la pobreza quedó sepultado por los datos: más pobreza, más ajuste y más exclusión social.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar