SALARIO MÍNIMO DE $383.800 Datos oficiales: Una familia necesitó más de $1.600.000 para no caer en la pobreza

Ingresos 15/09/2026.- El INDEC informó que una familia de cuatro integrantes requirió $1.605.497 en agosto de 2026 para no ser pobre y $726.469 para no caer en la indigencia, cifras que superan en un 307% y un 89,28% respectivamente al Salario Mínimo Vital y Móvil fijado por el Gobierno en $383.800, en un contexto donde las canastas básicas registraron una suba interanual cercana al 39%.

Una familia compuesta por cuatro integrantes necesitó $1.605.497 en agosto de 2026 para no caer en la pobreza** y **$726.469 para no ser considerada indigente, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

El organismo también indicó que las canastas básicas alimentaria y total presentaron la misma variación mensual de 2,6% en agosto, y registraron una suba interanual de 39,6% y 38,3%, respectivamente.

Durante julio, la canasta alimentaria había alcanzado un incremento del 2,6% con una inflación del 2,1%, mientras que la canasta total registró un alza del 2,2%: ese mes, el mismo grupo familiar necesitó $1.564.716 para no ser pobre y $708.016 para no ser indigente.

El dato adquiere especial relevancia al compararlo con el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que el Gobierno laudó tras el fracaso en el Consejo del Salario, fijando incrementos escalonados que llevan el SMVM desde los $383.800 en septiembre de 2026** hasta los **$437.000 mensuales en abril de 2027.

De esta manera, la suma necesaria para no ser indigente en agosto es un 89,28% mayor al salario mínimo definido para el mes en curso, y en el caso de la pobreza, la diferencia asciende al 307%. Las cifras evidencian una brecha creciente entre los ingresos mínimos establecidos por el Gobierno y el costo real de vida que enfrentan las familias argentinas.

(InfoGEI)