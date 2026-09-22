RÍO GRANDE Y PORVENIR FORTALECEN UNA AGENDA DE COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN PRODUCTIVA

Rio Grande 22/09/2026.- En representación del Municipio de Río Grande, el secretario de Desarrollo Productivo, Lic. Facundo Armas, encabezó una visita de trabajo a la ciudad de Porvenir, Chile, donde fue recibido por el alcalde José Gabriel Parada y su gabinete municipal. La jornada permitió avanzar en oportunidades de cooperación vinculadas a la producción de alimentos, el desarrollo frutihortícola, la producción de papa, la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de artesanos y emprendedores de ambas ciudades.

Una comitiva del Municipio de Río Grande, encabezada por el secretario de Desarrollo Productivo, Lic. Facundo Armas, fue recibida por el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, junto a integrantes de su gabinete municipal, con quienes mantuvieron un encuentro de trabajo enfocado en las capacidades productivas de ambas ciudades y en la posibilidad de avanzar en intercambios y acciones de cooperación concretas.

Armas estuvo acompañado por el director general de Soberanía Alimentaria, Ignacio Orué; la directora general de Desarrollo Local, María de los Ángeles González Candusi; y el coordinador de la Planta de Faena Municipal, Rodrigo Valenzuela.

Como parte de la agenda, la comitiva riograndense recorrió el frigorífico Minerva Foods, donde conoció los procesos de faena, desposte, elaboración, envasado y preparación de cortes destinados a distintos mercados internacionales. También pudo observar los procesos de modernización y automatización incorporados a la planta.

Al respecto, Armas sostuvo que “conocer una experiencia de estas características dentro de nuestra propia Isla Grande nos permite dimensionar el enorme potencial productivo que tiene Tierra del Fuego a ambos lados de la frontera”.

“Poder observar procesos de automatización, incorporación de tecnología, agregado de valor y una producción que desde Porvenir llega a numerosos mercados internacionales nos permite tomar experiencias, intercambiar conocimientos y pensar cómo seguimos fortaleciendo nuestras propias capacidades productivas en Río Grande”, señaló.

La agenda incluyó además un intercambio sobre el desarrollo frutihortícola de Porvenir y sus alrededores, donde trabajan más de 50 productores, con especial interés en la producción de papa a cielo abierto y otros cultivos adaptados a las condiciones de Tierra del Fuego. Estos intercambios permitirán compartir conocimientos y experiencias entre ambas ciudades, particularmente en un contexto donde Río Grande viene impulsando distintas políticas para fortalecer la producción local de alimentos.

Finalmente, ambas ciudades analizaron la posibilidad de generar acciones conjuntas entre artesanos y emprendedores de Río Grande y Porvenir, promoviendo espacios de intercambio, comercialización y vinculación que amplíen las oportunidades de desarrollo para los sectores productivos de ambas comunidades.

Armas agradeció especialmente “al alcalde Gabriel Parada y a todo su gabinete por el recibimiento, por acompañarnos durante la jornada y por la predisposición para comenzar a trabajar una agenda concreta de cooperación”.

“Fortalecer los lazos de integración regional significa también mirarnos, conocer las experiencias que funcionan de ambos lados de la frontera y construir capacidades en conjunto. Hay mucho potencial para seguir trabajando entre Río Grande y Porvenir, desde la producción de alimentos hasta nuestros emprendedores y artesanos”, concluyó Armas.