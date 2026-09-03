Río Grande tendrá su camping para casas rodantes “Con esta ordenanza ofreceremos mejores servicios a quienes eligen conocer nuestra ciudad”, expresó Vargas

La ordenanza prevé la creación de un espacio específicamente acondicionado para el estacionamiento y pernocte de este tipo de vehículos, que contará con servicios esenciales como agua corriente, sanitarios, desagües para aguas grises y negras, energía eléctrica, seguridad, información turística, botiquín de primeros auxilios, desfibrilador y sistema de recolección de residuos.

Uno de los aspectos centrales de la normativa es que el funcionamiento del camping contará con un sistema de financiamiento propio, a través de una tasa por servicios y estadía que será abonada exclusivamente por quienes utilicen el espacio. Los fondos recaudados tendrán como destino el funcionamiento, mantenimiento y mejora de las instalaciones, permitiendo que el propio uso del camping contribuya a sostener y mejorar sus servicios.

Tras la aprobación, la concejal Florencia Vargas destacó que la iniciativa responde a una realidad que se observa desde hace varios años en la ciudad. “Cada temporada vemos más motorhomes y casas rodantes llegar a Río Grande, pero quienes nos visitan no encuentran un lugar adecuado y preparado para permanecer. Con esta ordenanza damos un paso importante para ordenar esa situación y, al mismo tiempo, ofrecer mejores condiciones y servicios a quienes eligen conocer nuestra ciudad”, expresó.

Vargas señaló que “la creación de este espacio no busca únicamente resolver una cuestión de estacionamiento o pernocte, sino comenzar a generar infraestructura específica para una modalidad turística que continúa creciendo y que representa una oportunidad para ampliar la permanencia de los visitantes en Río Grande”.

En este sentido, la edil sostuvo que el turismo constituye una herramienta estratégica para diversificar la economía y generar nuevas oportunidades para el sector comercial y de servicios.

“Estoy convencida de que el turismo es una herramienta de crecimiento económico. Cada persona que decide quedarse un día más en Río Grande consume en nuestros comercios, carga combustible, visita nuestra gastronomía, contrata servicios y genera movimiento para emprendedores y trabajadores locales. Por eso, invertir en infraestructura turística es también apostar al desarrollo económico de nuestra ciudad”, afirmó.

Asimismo, Vargas remarcó la importancia de comenzar a pensar a Río Grande no solamente como un punto de paso hacia otros destinos de Tierra del Fuego, sino como una ciudad con capacidad para recibir, alojar y ofrecer experiencias a quienes recorren la provincia.

“Tenemos una ubicación estratégica y somos una de las principales puertas de entrada a Tierra del Fuego. El desafío es lograr que quienes llegan no solamente pasen por Río Grande, sino que decidan quedarse, recorrer nuestra ciudad, conocer nuestra historia, nuestra naturaleza, nuestra gastronomía y todo lo que tenemos para ofrecer”, sostuvo.

Finalmente, la concejal destacó que la aprobación de la ordenanza representa un primer paso para seguir fortaleciendo la infraestructura turística local.

“Queremos una Río Grande preparada para recibir al turismo durante todo el año. Tenemos muchísimo potencial y necesitamos generar las condiciones para aprovecharlo. Cada visitante que decide quedarse representa una oportunidad para nuestra ciudad”, concluyó.