RÍO GRANDE SUMÓ SU MIRADA PRODUCTIVA AL LANZAMIENTO DEL CLÚSTER POLAR USHUAIA

Rio Grande 13/09/2026.- Representantes del Municipio y de Río Grande Activa participaron en Ushuaia del lanzamiento de PolarUsh, organizado por Fundación FINNOVA. Durante el encuentro se abordaron oportunidades vinculadas al desarrollo antártico y la necesidad de articular capacidades públicas, privadas, científicas, académicas y productivas de Tierra del Fuego.

El secretario de Desarrollo Productivo del Municipio de Río Grande, Lic. Facundo Armas; el presidente de Río Grande Activa, Juan Pablo Deluca; y el director general de Soberanía Alimentaria, Ignacio Orué participaron del lanzamiento que se realizó en el Hotel Albatros en Ushuaia.

PolarUsh se plantea como una red multisectorial orientada a articular actores productivos, logísticos, turísticos, académicos, científicos, tecnológicos e institucionales vinculados a las actividades antárticas, promoviendo la generación de conocimiento, la innovación y la prestación de bienes y servicios especializados.

Durante la jornada se presentó además el Análisis de Competitividad Antártica elaborado por FINNOVA, el cual aborda las fortalezas y desafíos de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida y la necesidad de transformar sus ventajas geográficas en mayores capacidades competitivas.

En este sentido, Armas sostuvo que “Ushuaia tiene una condición excepcional como puerta de entrada a la Antártida. El desafío es transformar esa ventaja geográfica en ventajas competitivas a partir de infraestructura, conocimiento, tecnología, logística, recursos humanos, servicios especializados y capacidades productivas”.

Armas destacó que “es una discusión que abre oportunidades para incorporar el potencial productivo de Río Grande a una estrategia de desarrollo provincial. El desarrollo se construye cuando generamos capacidades, articulamos actores, agregamos valor y logramos transformar oportunidades en producción, inversión y trabajo”.

Además, el funcionario señaló que “Río Grande puede pensarse como una plataforma productiva y de abastecimiento para la actividad antártica. Desde alimentos hasta insumos, repuestos, equipamiento, mantenimiento y servicios. Entonces, ¿por qué no pensar a nuestra ciudad como la granja y la ferretería de la Antártida?”.

A su vez, Armas puso en valor la importancia de estos espacios de encuentro entre el sector público, las empresas, las universidades, el sistema científico y el entramado productivo. “El desarrollo necesita coordinación, visión de largo plazo y capacidad para convertir ventajas en oportunidades concretas. Para una provincia bicontinental como la nuestra, pensar la Antártida es también pensar desarrollo, soberanía y geopolítica”, afirmó.

Por su parte, el presidente de Río Grande Activa, Juan Pablo Deluca, indicó que «el salto cualitativo de Ushuaia como polo antártico depende de una articulación público-privada real. El Estado tiene que marcar el rumbo estratégico y facilitar condiciones, pero el salto se logra trabajando codo a codo con el sector privado que es el que invierte, innova y presta los servicios». Por ello, «si fortalecemos esa alianza sumando las capacidades productivas de toda la provincia, vamos a ser líderes indiscutibles en el segmento polar».

Finalmente, los representantes riograndenses agradecieron a Fundación FINNOVA por la invitación y destacaron la importancia de que Río Grande participe de estas instancias de articulación, sumando su potencial productivo a una agenda estratégica para el presente y el futuro de Tierra del Fuego.