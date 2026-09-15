RÍO GRANDE FUE SEDE DE DOS JORNADAS DE FORMACIÓN SOBRE DERECHO AL CUIDADO Y ACCESO A LA JUSTICIA

Rio Grande 15/09/2026.- Las actividades fueron impulsadas por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, en articulación con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), y reunieron a representantes de los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo.

La Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario llevó adelante en Río Grande dos jornadas de formación, sensibilización e intercambio destinadas a fortalecer las respuestas institucionales en materia de derecho al cuidado y acceso efectivo a la justicia.

Las actividades se desarrollaron en articulación con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y tuvieron como objetivo compartir estándares, buenas prácticas y experiencias jurisprudenciales vinculadas al derecho al cuidado, además de brindar herramientas para identificar y remover las barreras que dificultan el acceso efectivo a la justicia en relación con este derecho.

La primera jornada estuvo destinada a integrantes del Poder Judicial y representantes de instituciones vinculadas al acceso a la justicia. Contó con el aval de la Escuela Judicial y participaron equipos de los Juzgados de Familia y Jessica Name, titular del área de Acceso a Justicia del Poder Judicial. También estuvieron presentes abogados y abogadas y representantes de la Defensoría del Centro Integral de la Mujer.

Durante el encuentro se trabajó sobre herramientas conceptuales y jurídicas orientadas a fortalecer las respuestas institucionales frente a situaciones vinculadas al derecho al cuidado. Asimismo, se abordaron estándares internacionales y herramientas jurídicas para el tratamiento de casos relacionados con cuidados y sistemas de apoyo, tomando como referencia los lineamientos establecidos por la Opinión Consultiva N.º 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La propuesta permitió generar un espacio de intercambio entre distintos actores del sistema de justicia, promoviendo una mirada integral sobre las situaciones que atraviesan las personas y las familias en materia de cuidados.

Por su parte, la segunda jornada estuvo destinada a decisores públicos y equipos técnicos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, con el propósito de fortalecer capacidades para incorporar la perspectiva del cuidado en el diseño de políticas públicas y normativas.

En este marco, se destacó la importancia de reconocer el cuidado como un derecho y como un componente fundamental para garantizar el ejercicio efectivo de otros derechos, contemplando las diversas necesidades de las personas y las distintas realidades familiares y comunitarias.

El encuentro contó con la participación de la presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, las concejalas Alejandra Arce y Florencia Vargas, como así también el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro y el subsecretario de Salud, Agustín Perez. También participó la concejala de la ciudad de Ushuaia, Daiana Freiberger. Asimismo, estuvieron presentes la secretaria de Gobierno de Tolhuin, Ana Paula Cejas y equipo del área de Género de dicho Municipio, en el marco de un espacio de intercambio interinstitucional y construcción colectiva.

Desde la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario se destacó la importancia de continuar promoviendo instancias de capacitación y articulación entre los distintos poderes del Estado y los actores institucionales, entendiendo que la construcción de políticas de cuidado integrales requiere una mirada transversal, con perspectiva de derechos y enfoque de género.

De esta manera, las jornadas permitieron fortalecer herramientas y capacidades institucionales para avanzar en respuestas más integrales frente a las necesidades de cuidado y garantizar el acceso efectivo a derechos, promoviendo desde el Municipio una distribución más justa y equitativa de las responsabilidades de cuidado en la comunidad.