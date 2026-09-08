RÍO GRANDE: EL MUNICIPIO INCORPORA NUEVO EQUIPAMIENTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS EN LA CIUDAD

Rio Grande 08/09/2026.- “Una ciudad que crece también necesita un Municipio que crezca en sus capacidades”, sostuvo Martín Perez junto a los trabajadores al presentar los siete nuevos vehículos que se incorporan al patrimonio municipal. La flota, integrada por tres IVECO Daily 55-170, dos Daily 70-170, un IVECO Tector 11-190 y una Toyota Hilux 4×4, permitirá reforzar los servicios y las tareas de infraestructura, mejorar los tiempos de trabajo y ampliar la capacidad de respuesta del Municipio en toda la ciudad.

El intendente Martín Perez encabezó la presentación de los siete nuevos vehículos que se suman al parque automotor del Municipio de Río Grande. Las unidades fueron adquiridas mediante la Licitación Pública N.° 02/2026 y estarán destinadas a acompañar el trabajo cotidiano de distintas áreas municipales.

La nueva flota está compuesta por tres IVECO Daily 55-170, dos Daily 70-170, un IVECO Tector 11-190 y una Toyota Hilux 4×4. La incorporación permitirá renovar parte del parque automotor y, al mismo tiempo, ampliar los recursos disponibles para las tareas de servicios e infraestructura que se desarrollan diariamente en distintos puntos de Río Grande.

Entre las nuevas herramientas se destaca el IVECO Tector 11-190, que será equipado como grúa municipal. De esta manera, el Municipio contará con una unidad propia para las tareas de traslado y remoción de vehículos, ampliando su capacidad operativa y agilizando las respuestas que requieren este tipo de intervenciones.

Los nuevos vehículos también estarán afectados a diversas tareas de servicio e infraestructura, entre ellas la limpieza y retiro de elementos ferrosos, el traslado de materiales y equipamiento y otras actividades que requieren movilidad y capacidad logística para su desarrollo.

Las unidades serán asignadas a diferentes áreas municipales de acuerdo con las necesidades de cada sector. La distribución busca que los equipos que trabajan diariamente en los barrios, espacios públicos y dependencias municipales dispongan de vehículos adecuados para desarrollar sus tareas con mayor eficiencia.

“Río Grande crece, se expande y cada día nos plantea nuevos desafíos. Por eso tenemos que tener un Municipio preparado, con las herramientas y los recursos necesarios para responder a las demandas de nuestros vecinos y vecinas”, sostuvo Martín Perez.

En ese sentido, el Intendente remarcó que incorporar equipamiento no constituye únicamente una renovación del parque automotor, sino una inversión destinada a mejorar la capacidad de trabajo del Estado municipal y acompañar el crecimiento de la ciudad.

“No se trata solamente de renovar vehículos. Se trata de invertir en capacidad de respuesta, en herramientas de trabajo y en un Municipio que pueda llegar más rápido y mejor a cada lugar donde hace falta” , afirmó.

La incorporación de esta nueva flota forma parte de una política de fortalecimiento del patrimonio municipal, orientada a sostener y mejorar las capacidades operativas de las distintas áreas. Contar con equipamiento propio permite optimizar recursos, mejorar la planificación de las tareas y reducir los tiempos destinados a intervenciones que requieren vehículos específicos.

“Una ciudad como Río Grande necesita un Estado municipal activo, eficiente y presente. Si queremos brindar mejores servicios, tenemos que contar con las herramientas adecuadas para hacerlo”, expresó Perez.

La inversión adquiere especial relevancia en una ciudad que continúa creciendo y expandiéndose, generando nuevas necesidades en materia de mantenimiento, infraestructura, servicios y atención de los espacios públicos.

Por eso, la incorporación de los siete vehículos se suma a una estrategia de gestión que busca fortalecer de manera permanente las herramientas con las que cuenta el Municipio para desarrollar sus funciones.

El objetivo es que cada área tenga los recursos necesarios para trabajar mejor, que los equipos municipales puedan responder con mayor rapidez y que la inversión se traduzca en servicios más eficientes para los vecinos y vecinas de Río Grande.

De esta manera, el Municipio continúa ampliando su patrimonio y consolidando las capacidades necesarias para acompañar el crecimiento de la ciudad con planificación, inversión y respuestas concretas.