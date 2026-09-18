RÍO GRANDE CONTINÚA FORTALECIENDO EL ORDENAMIENTO Y SANEAMIENTO URBANO

Rio Grande 18/09/2026.- El Municipio de Río Grande continúa llevando adelante el Plan de Descontaminación de Residuos Ferrosos en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de avanzar en el ordenamiento del espacio público, el saneamiento urbano y la recuperación de espacios para el uso de vecinos y vecinas.

En este marco, equipos municipales desarrollan tareas de relevamiento, retiro de chatarra y residuos ferrosos que se encuentran en la vía pública, dando continuidad a las acciones que se implementan de manera sostenida en diferentes puntos de Río Grande.

El Plan forma parte de las políticas que lleva adelante el Estado Municipal para fortalecer el ordenamiento urbano y mejorar las condiciones de limpieza y seguridad de los espacios comunes.

Las intervenciones contemplan el trabajo articulado de las distintas áreas municipales involucradas, permitiendo identificar situaciones que requieren abordaje y avanzar con el retiro de aquellos elementos que afectan el espacio público.

Asimismo, la participación de la comunidad resulta fundamental para acompañar estas acciones. Los vecinos y vecinas pueden realizar pedidos de intervención y reclamos vinculados a la presencia de chatarra y residuos ferrosos en la vía pública a través de la Línea Municipal 147.

De esta manera, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso de continuar trabajando en el saneamiento y ordenamiento de la ciudad, mediante acciones concretas que contribuyan al cuidado del ambiente y a la recuperación del espacio público.