RÍO GRANDE AVANZA EN ACCESIBILIDAD COGNITIVA CON LA COLOCACIÓN DE PICTOGRAMAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Rio Grande 14/09/2026.- El Municipio a través del programa “Aprendo a tomar el cole” continúa implementando herramientas de accesibilidad cognitiva que permiten mejorar la comprensión y el uso autónomo del transporte público, fortaleciendo una ciudad más inclusiva y accesible para todas las personas.

El Municipio de Río Grande concretó una nueva instancia del programa “Aprendo a tomar el cole”, con la colocación de pictogramas y secuencias visuales accesibles en colectivos de la ciudad, una herramienta que busca favorecer la comprensión, la autonomía y el uso seguro del transporte público.

La actividad contó con la presencia de la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars; la subsecretaria de Educación y Formación para el Desarrollo, Sara Pindek; y la directora de Accesibilidad Universal, Graciela Peralta. Asimismo, acompañaron familias y organizaciones de la ciudad vinculadas a la discapacidad, entre ellas Sonia Escalante, Silvane Willy y Daniel Frugotti, y referentes de la empresa City Bus, Uriel Ledesma y Laura Puebla.

Las secuencias pictográficas fueron trabajadas de manera articulada con la ONG Salidas Inclusivas y La Banda de Saes, quienes, a su vez, trabajaron con ARASAAC (Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa) para el desarrollo y la selección de los pictogramas utilizados en la propuesta. Esta experiencia permitió avanzar en la incorporación de apoyos visuales que acompañan diferentes momentos del viaje y facilitan la comprensión de las acciones que deben realizar las personas usuarias.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Ordenanza Municipal N.º 4769/2024, que establece la incorporación de pictogramas como herramienta de accesibilidad comunicacional en el sistema de transporte público de la ciudad de Río Grande.

En este sentido, el proyecto “Aprendo a tomar el cole” propone una intervención integral que contempla instancias de formación y sensibilización para los distintos actores vinculados al servicio y herramientas destinadas a que todas las personas puedan utilizar el transporte público de manera autónoma y segura.

Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre el Estado, las empresas prestatarias del servicio, las organizaciones, las familias y las propias personas con discapacidad, porque la accesibilidad se construye colectivamente y requiere de acciones concretas que transformen los entornos.

De esta manera, el programa “Aprendo a tomar el cole”, impulsado por el Municipio de Río Grande, continúa avanzando en la construcción de un transporte público más accesible, comprensible y amigable, promoviendo mayor autonomía a los vecinos y vecinas de la ciudad.