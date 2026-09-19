RIO GRANDE: AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Rio Grande 19/09/2026. – TORNEO DE HOCKEY Este 19 de septiembre, de 8.30 a 22 horas, se desarrollará un nuevo torneo de hockey intermedio (CIMA), será en el Polideportivo Carlos Margalot en el anexo. Es importante mencionar que el evento continuará el domingo 20 de 9 a 20 horas.

TORNEO DE NATACIÓN

La propuesta se llevará adelante este sábado en el natatorio municipal Eva Perón, situado en Alberdi 645, de 10 a 13 horas y participarán los niveles intermedios y avanzados.

TORNEO DE FUTSAL (CAFS)

De 10 a 21 horas, el gimnasio de la Margen Sur, situado en Wonka 490, se llevará adelante un nuevo torneo de futsal (CAFS).

2°TORNEO FEDERAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA

Esta nueva edición se realizará el sábado 19 en el gimnasio municipal de Gimnasia Artística, ubicado en Cirilo Tomás 545, de 11 a 12.30 horas.

ACTIVIDADES EN EL GIMNASIO MALVINAS ARGENTINAS

Esta propuesta será el sábado 19 de septiembre, de 11 a 14 horas, en el gimnasio Malvinas Argentinas, ubicado en Giamarini 3419. Luego, desde las 15 hasta las 20 horas, estarán los trabajadores fueguinos. Por otro lado, el domingo, desde las 10 hasta las 17.30 horas se llevará a cabo un nuevo torneo de handball; mientras que de 18 a 22 horas, se realizará la Liga de veteranos.

PARTIDOS DE LA LIGA OFICIAL DE FÚTBOL

Las vecinas y vecinos que quieran ver los partidos de la Liga Oficial de Fútbol, podrán acercarse a la cancha de césped sintético “Cacho Barrientos” al lado del Centro Deportivo Municipal, a partir de las 11 y hasta las 22 horas, este sábado 19 y domingo 20 de septiembre.

PARTIDOS DE LA LIGA INDEPENDIENTE

Este sábado 19 y domingo 20, las y los riograndenses también podrán disfrutar de los partidos de la Liga Independiente, de 11 a 18 horas, en la cancha 11 del barrio AGP.

CELEBRACIÓN DEL CONSULADO CHILENO

El gimnasio Juan Manuel de Rosas (Pasaje Virgen Milagrosa 50) será escenario de este evento, desde las 13 hasta las 20 horas.

REUNIÓN DE LA SELECCIÓN DE HANDBALL

El encuentro se desarrollará este sábado 19 de septiembre en el Polideportivo Carlos Margalot (Prefectura Naval 670), a las 13.30 horas.

QUEMADOS DE INTERFÁBRICA (RADIO VICTORIA)

El Centro de Rendimiento Deportivo (Piedrabuena 976) será escenario de este encuentro, el sábado 19 y domingo 20 de septiembre desde las 16 hasta las 21 horas.

ANIVERSARIO POR EL DÍA DEL DEPORTE

Con juegos HAIN, este sábado se celebrará el día del deporte en el Polideportivo Carlos Margalot (en el salón principal), de 16 a 22 horas.

ENTRENAMIENTO DE KARATE

La práctica se llevará adelante este domingo 20 de septiembre, de 10 a 13 horas, en el Polideportivo Carlos Margalot, en el salón de los espejos.

TORNEO DE FUTSAL (AFA)

Los partidos del torneo de AFA se realizarán en el gimnasio de la Margen Sur (Wonka 490), este domingo 20, desde las 10 hasta las 21 horas.

TORNEO DE FUTSAL FEMEMINO

La propuesta se desarrollará este domingo, de 20 a 22 horas, en el Polideportivo Carlos Margalot en el área principal.