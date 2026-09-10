Profesionales de la salud solicitan replicar el sistema de prevención de Río Grande en otras provincias y el extranjero

Río Grande 10/09/2026.- El municipio impulsa el Curso Universitario Virtual de Formadores en Prevención y Promoción de la Vida, una iniciativa inédita en Argentina que ha recibido reconocimiento nacional e internacional. Psicólogos, psiquiatras y profesionales de la salud de distintas provincias y del exterior participan como disertantes y han destacado que no existe un sistema de atención primaria y prevención de la salud como el que se desarrolla en Río Grande.

Reconocimiento académico y profesional

Entre los especialistas que acompañan el curso se encuentran:

Dra. Cora Luguercho

Dr. Santiago Levín

Dr. Héctor Basile

Dr. Juan José Fernández

Dr. Agustín Pérez , subsecretario de Salud de Río Grande

, subsecretario de Salud de Río Grande

Además, el programa cuenta con el respaldo académico de la Universidad Nacional de La Plata, que aporta su experiencia en formación universitaria y extensión comunitaria.

Los profesionales remarcaron que el modelo fueguino debería replicarse en otras provincias argentinas y también en el extranjero, por su carácter innovador y comunitario.

La realidad del suicidio

Durante las jornadas, alumnos y profesionales compartieron experiencias que reflejan la gravedad del fenómeno:

En Mendoza , se mencionaron casos dentro de la Policía provincial.

, se mencionaron casos dentro de la Policía provincial. En Tierra del Fuego , las estadísticas muestran un promedio similar a la media nacional.

, las estadísticas muestran un promedio similar a la media nacional. En Uruguay, se expuso que el país registra la tasa más alta de suicidios por cantidad de habitantes en Latinoamérica.

Estos datos confirman que la problemática atraviesa fronteras y requiere políticas de prevención sostenidas.

Un modelo replicable

El sistema de salud de Río Grande, basado en la prevención y la promoción de la vida, se presenta como un ejemplo concreto de cómo los municipios pueden liderar políticas públicas innovadoras. La participación de profesionales nacionales e internacionales refuerza la idea de que este modelo puede convertirse en referencia regional.

Conclusión

El Curso Universitario Virtual de Formadores en Prevención y Promoción de la Vida posiciona a Río Grande como pionera en políticas de salud mental y abre la posibilidad de que su experiencia se convierta en un modelo exportable. La solicitud de replicar este sistema en otras provincias y países marca un hito: desde el extremo sur argentino, se impulsa una política de prevención que busca salvar vidas y construir comunidad.

De esta manera, el Estado Municipal sostiene su compromiso con la prevención del suicidio y el acompañamiento en salud mental, promoviendo la capacitación continua, la construcción de conocimiento colectivo y la consolidación de una comunidad más empática y comprometida.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar