Profesionales de la salud solicitan replicar el sistema de prevención de Río Grande en otras provincias y el extranjero

Reconocimiento académico y profesional
Entre los especialistas que acompañan el curso se encuentran:
- Dra. Cora Luguercho
- Dr. Santiago Levín
- Dr. Héctor Basile
- Dr. Juan José Fernández
- Dr. Agustín Pérez, subsecretario de Salud de Río Grande
Además, el programa cuenta con el respaldo académico de la Universidad Nacional de La Plata, que aporta su experiencia en formación universitaria y extensión comunitaria.
Los profesionales remarcaron que el modelo fueguino debería replicarse en otras provincias argentinas y también en el extranjero, por su carácter innovador y comunitario.
La realidad del suicidio
Durante las jornadas, alumnos y profesionales compartieron experiencias que reflejan la gravedad del fenómeno:
- En Mendoza, se mencionaron casos dentro de la Policía provincial.
- En Tierra del Fuego, las estadísticas muestran un promedio similar a la media nacional.
- En Uruguay, se expuso que el país registra la tasa más alta de suicidios por cantidad de habitantes en Latinoamérica.
Estos datos confirman que la problemática atraviesa fronteras y requiere políticas de prevención sostenidas.
Un modelo replicable
El sistema de salud de Río Grande, basado en la prevención y la promoción de la vida, se presenta como un ejemplo concreto de cómo los municipios pueden liderar políticas públicas innovadoras. La participación de profesionales nacionales e internacionales refuerza la idea de que este modelo puede convertirse en referencia regional.
Conclusión
El Curso Universitario Virtual de Formadores en Prevención y Promoción de la Vida posiciona a Río Grande como pionera en políticas de salud mental y abre la posibilidad de que su experiencia se convierta en un modelo exportable. La solicitud de replicar este sistema en otras provincias y países marca un hito: desde el extremo sur argentino, se impulsa una política de prevención que busca salvar vidas y construir comunidad.
De esta manera, el Estado Municipal sostiene su compromiso con la prevención del suicidio y el acompañamiento en salud mental, promoviendo la capacitación continua, la construcción de conocimiento colectivo y la consolidación de una comunidad más empática y comprometida.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar