Presupuesto 2027: Milei insiste con la austeridad en año electoral, el monto total es de entre $634,9 y $636 billones

Comparativo Presupuesto 2026 vs. 2027
|Variable
|Presupuesto 2026
|Presupuesto 2027
|Inflación proyectada
|135%
|45%
|Crecimiento del PBI
|-2%
|+3%
|Superávit primario
|0,2% del PBI
|1% del PBI
|Déficit financiero
|2% del PBI
|0,5% del PBI
|Tipo de cambio oficial
|$800 por dólar
|$1.200 por dólar
|Subsidios energéticos
|Reducción parcial
|Recorte fuerte
|Transferencias a provincias
|Ajustadas
|Recorte drástico
Claves políticas
- Austeridad como bandera electoral: el Gobierno busca mostrar orden fiscal en plena campaña.
- Impacto social directo: tarifas más altas, menos fondos para provincias y ajuste en programas sociales.
- Prioridad externa: se garantiza el pago de deuda en dólares, incluso a costa de recortar inversión interna.
El contraste entre 2026 y 2027 revela que el Presupuesto no es una “ley de leyes” para el desarrollo, sino un manual de recortes. La inflación proyectada baja drásticamente, pero a costa de un ajuste que puede profundizar desigualdades. El crecimiento del 3% luce optimista frente a un escenario de consumo deprimido y provincias debilitadas.
Monto total y distribución
- Monto total del Presupuesto Nacional 2027: entre $634,9 y $636 billones
(según distintas fuentes oficiales que reportan la radicación).
- Funcionamiento del Estado: $392,5 billones (≈ 62% del total).
- Servicio de la deuda pública: $152–155 billones (≈ 24% del total).
- Inversión pública: $86,9 billones (≈ 14% del total).
Sectores con mayores asignaciones
- Educación: $78–93 billones (incluye universidades públicas).
- Salud y protección social: $77–80 billones.
- Trabajo: $58–67 billones.
- Defensa y Policía: alrededor de $54 billones.
- Servicio de la deuda: el rubro más alto, con más de $150 billones, equivalente a casi una cuarta parte del presupuesto.
- El peso del servicio de la deuda es el mayor de la historia reciente, lo que refleja la prioridad del Gobierno en cumplir compromisos financieros externos e internos.
- La inversión pública se reduce respecto de 2026, lo que puede impactar en infraestructura y programas sociales.
- El presupuesto se financia principalmente con ingresos tributarios (≈ $315 billones) y recursos de capital (≈ $287 billones), incluyendo endeudamiento interno y externo.
En síntesis: el Presupuesto Nacional 2027 de Milei es de unos $635 billones, con más de la mitad destinado al funcionamiento del Estado, un cuarto al pago de deuda y apenas un 14% a inversión, lo que refuerza la impronta de austeridad y disciplina fiscal en un año electoral.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar