Presupuesto 2027: Milei insiste con la austeridad en año electoral, el monto total es de entre $634,9 y $636 billones

Argentina 14/09/2026.-El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, con números que buscan exhibir disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica. Sin embargo, detrás de las proyecciones se esconde un ajuste que recae sobre subsidios, provincias y gasto social, mientras se privilegia el cumplimiento de la deuda externa.

Comparativo Presupuesto 2026 vs. 2027

Variable Presupuesto 2026 Presupuesto 2027 Inflación proyectada 135% 45% Crecimiento del PBI -2% +3% Superávit primario 0,2% del PBI 1% del PBI Déficit financiero 2% del PBI 0,5% del PBI Tipo de cambio oficial $800 por dólar $1.200 por dólar Subsidios energéticos Reducción parcial Recorte fuerte Transferencias a provincias Ajustadas Recorte drástico

Claves políticas

Austeridad como bandera electoral : el Gobierno busca mostrar orden fiscal en plena campaña.

: el Gobierno busca mostrar orden fiscal en plena campaña. Impacto social directo : tarifas más altas, menos fondos para provincias y ajuste en programas sociales.

: tarifas más altas, menos fondos para provincias y ajuste en programas sociales. Prioridad externa: se garantiza el pago de deuda en dólares, incluso a costa de recortar inversión interna.

El contraste entre 2026 y 2027 revela que el Presupuesto no es una “ley de leyes” para el desarrollo, sino un manual de recortes. La inflación proyectada baja drásticamente, pero a costa de un ajuste que puede profundizar desigualdades. El crecimiento del 3% luce optimista frente a un escenario de consumo deprimido y provincias debilitadas.

Monto total y distribución

Monto total del Presupuesto Nacional 2027 : entre $634,9 y $636 billones (según distintas fuentes oficiales que reportan la radicación).

: entre Funcionamiento del Estado : $392,5 billones (≈ 62% del total).

: $392,5 billones (≈ 62% del total). Servicio de la deuda pública : $152–155 billones (≈ 24% del total).

: $152–155 billones (≈ 24% del total). Inversión pública: $86,9 billones (≈ 14% del total).

Sectores con mayores asignaciones

Educación : $78–93 billones (incluye universidades públicas).

: $78–93 billones (incluye universidades públicas). Salud y protección social : $77–80 billones.

: $77–80 billones. Trabajo : $58–67 billones.

: $58–67 billones. Defensa y Policía : alrededor de $54 billones.

: alrededor de $54 billones. Servicio de la deuda : el rubro más alto, con más de $150 billones, equivalente a casi una cuarta parte del presupuesto.

: el rubro más alto, con más de $150 billones, equivalente a casi una cuarta parte del presupuesto. El peso del servicio de la deuda es el mayor de la historia reciente, lo que refleja la prioridad del Gobierno en cumplir compromisos financieros externos e internos.

es el mayor de la historia reciente, lo que refleja la prioridad del Gobierno en cumplir compromisos financieros externos e internos. La inversión pública se reduce respecto de 2026, lo que puede impactar en infraestructura y programas sociales.

respecto de 2026, lo que puede impactar en infraestructura y programas sociales. El presupuesto se financia principalmente con ingresos tributarios (≈ $315 billones) y recursos de capital (≈ $287 billones), incluyendo endeudamiento interno y externo.

En síntesis: el Presupuesto Nacional 2027 de Milei es de unos $635 billones, con más de la mitad destinado al funcionamiento del Estado, un cuarto al pago de deuda y apenas un 14% a inversión, lo que refuerza la impronta de austeridad y disciplina fiscal en un año electoral.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar