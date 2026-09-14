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Presupuesto 2027: Milei insiste con la austeridad en año electoral, el monto total es de entre $634,9 y $636 billones

Por Armando Cabral

Argentina 14/09/2026.-El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, con números que buscan exhibir disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica. Sin embargo, detrás de las proyecciones se esconde un ajuste que recae sobre subsidios, provincias y gasto social, mientras se privilegia el cumplimiento de la deuda externa.

Comparativo Presupuesto 2026 vs. 2027
Variable Presupuesto 2026 Presupuesto 2027
Inflación proyectada 135% 45%
Crecimiento del PBI -2% +3%
Superávit primario 0,2% del PBI 1% del PBI
Déficit financiero 2% del PBI 0,5% del PBI
Tipo de cambio oficial $800 por dólar $1.200 por dólar
Subsidios energéticos Reducción parcial Recorte fuerte
Transferencias a provincias Ajustadas Recorte drástico
Claves políticas
  • Austeridad como bandera electoral: el Gobierno busca mostrar orden fiscal en plena campaña.
  • Impacto social directo: tarifas más altas, menos fondos para provincias y ajuste en programas sociales.
  • Prioridad externa: se garantiza el pago de deuda en dólares, incluso a costa de recortar inversión interna.

El contraste entre 2026 y 2027 revela que el Presupuesto no es una “ley de leyes” para el desarrollo, sino un manual de recortes. La inflación proyectada baja drásticamente, pero a costa de un ajuste que puede profundizar desigualdades. El crecimiento del 3% luce optimista frente a un escenario de consumo deprimido y provincias debilitadas.

Monto total y distribución
  • Monto total del Presupuesto Nacional 2027: entre $634,9 y $636 billones

    (según distintas fuentes oficiales que reportan la radicación).

  • Funcionamiento del Estado: $392,5 billones (≈ 62% del total).
  • Servicio de la deuda pública: $152–155 billones (≈ 24% del total).
  • Inversión pública: $86,9 billones (≈ 14% del total).
Sectores con mayores asignaciones
  • Educación: $78–93 billones (incluye universidades públicas).
  • Salud y protección social: $77–80 billones.
  • Trabajo: $58–67 billones.
  • Defensa y Policía: alrededor de $54 billones.
  • Servicio de la deuda: el rubro más alto, con más de $150 billones, equivalente a casi una cuarta parte del presupuesto.
  • El peso del servicio de la deuda es el mayor de la historia reciente, lo que refleja la prioridad del Gobierno en cumplir compromisos financieros externos e internos.
  • La inversión pública se reduce respecto de 2026, lo que puede impactar en infraestructura y programas sociales.
  • El presupuesto se financia principalmente con ingresos tributarios (≈ $315 billones) y recursos de capital (≈ $287 billones), incluyendo endeudamiento interno y externo.

En síntesis: el Presupuesto Nacional 2027 de Milei es de unos $635 billones, con más de la mitad destinado al funcionamiento del Estado, un cuarto al pago de deuda y apenas un 14% a inversión, lo que refuerza la impronta de austeridad y disciplina fiscal en un año electoral.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar

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