Presupuesto 2027: las 10 obras más costosas y el recorte en educación

Las diez obras más caras
De acuerdo con los datos recopilados por Colossus Lab y difundidos por NA, las diez obras más costosas suman $585.000 millones, el 45% del total destinado a infraestructura. Cuatro de ellas se concentran en la provincia de Buenos Aires:
- Mejora integral del Ferrocarril General Roca (Constitución–La Plata) – $126.000 millones.
- Aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz – $82.000 millones.
- Autopista RN Nº 9/34 (Salta) – $69.000 millones.
- Misiones satelitales – Etapa III – $67.000 millones.
- Autopista Presidente Juan Domingo Perón (Buenos Aires) – $64.000 millones.
- Reactor RA-10 (Buenos Aires) – $40.000 millones.
- Complejo Federal de Condenados de Agote (Buenos Aires) – $39.000 millones.
- Cuatro helicópteros navales livianos – Base Puerto Belgrano (Buenos Aires) – $38.000 millones.
- Autopista RN Nº 9/34 (Jujuy) – $34.000 millones.
- Diseño y fabricación de 4 satélites (SARE II A) – $26.000 millones.
Distribución desigual
La provincia de Buenos Aires concentra $321.000 millones, mientras que jurisdicciones como San Luis apenas reciben $4.200 millones. La diferencia asciende a $316.800 millones, lo que refleja un marcado desequilibrio en la asignación territorial.
El contraste: ajuste en educación
Mientras se destinan fondos millonarios a ferrocarriles, autopistas, satélites y equipamiento militar, el Presupuesto 2027 reduce drásticamente las transferencias nacionales para educación. La ausencia de nuevas escuelas, universidades o jardines de infantes en el listado de obras públicas refuerza la percepción de un vaciamiento del rol del Estado nacional en la política educativa.
El Presupuesto 2027 proyecta más de $1 billón en obras públicas, con un fuerte sesgo hacia infraestructura ferroviaria, energética y militar, pero sin inversión en servicios básicos como educación, salud o seguridad. El recorte en fondos educativos marca un giro de prioridades que deja a las provincias con la carga exclusiva de sostener el sistema, en un contexto de ajuste general.