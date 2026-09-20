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Presupuesto 2027: las 10 obras más costosas y el recorte en educación

Por Armando Cabral

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2026 (Agencia NA). El Gobierno nacional presentó al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla una inversión de $1,3 billones en obras públicas, equivalente al 0,7% del gasto total previsto de $202,1 billones. Sin embargo, entre las 435 obras proyectadas no figuran escuelas, universidades, hospitales, jardines de infantes ni comisarías. A la par, el texto oficial anuncia un brutal recorte en los fondos destinados a educación, bajo el argumento de que la responsabilidad principal pasó a las provincias.

Las diez obras más caras

De acuerdo con los datos recopilados por Colossus Lab y difundidos por NA, las diez obras más costosas suman $585.000 millones, el 45% del total destinado a infraestructura. Cuatro de ellas se concentran en la provincia de Buenos Aires:

  1. Mejora integral del Ferrocarril General Roca (Constitución–La Plata) – $126.000 millones.
  2. Aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz – $82.000 millones.
  3. Autopista RN Nº 9/34 (Salta) – $69.000 millones.
  4. Misiones satelitales – Etapa III – $67.000 millones.
  5. Autopista Presidente Juan Domingo Perón (Buenos Aires) – $64.000 millones.
  6. Reactor RA-10 (Buenos Aires) – $40.000 millones.
  7. Complejo Federal de Condenados de Agote (Buenos Aires) – $39.000 millones.
  8. Cuatro helicópteros navales livianos – Base Puerto Belgrano (Buenos Aires) – $38.000 millones.
  9. Autopista RN Nº 9/34 (Jujuy) – $34.000 millones.
  10. Diseño y fabricación de 4 satélites (SARE II A) – $26.000 millones.
Distribución desigual

La provincia de Buenos Aires concentra $321.000 millones, mientras que jurisdicciones como San Luis apenas reciben $4.200 millones. La diferencia asciende a $316.800 millones, lo que refleja un marcado desequilibrio en la asignación territorial.

El contraste: ajuste en educación

Mientras se destinan fondos millonarios a ferrocarriles, autopistas, satélites y equipamiento militar, el Presupuesto 2027 reduce drásticamente las transferencias nacionales para educación. La ausencia de nuevas escuelas, universidades o jardines de infantes en el listado de obras públicas refuerza la percepción de un vaciamiento del rol del Estado nacional en la política educativa.

El Presupuesto 2027 proyecta más de $1 billón en obras públicas, con un fuerte sesgo hacia infraestructura ferroviaria, energética y militar, pero sin inversión en servicios básicos como educación, salud o seguridad. El recorte en fondos educativos marca un giro de prioridades que deja a las provincias con la carga exclusiva de sostener el sistema, en un contexto de ajuste general.

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