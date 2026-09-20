Presupuesto 2027: las 10 obras más costosas y el recorte en educación

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2026 (Agencia NA). El Gobierno nacional presentó al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla una inversión de $1,3 billones en obras públicas, equivalente al 0,7% del gasto total previsto de $202,1 billones. Sin embargo, entre las 435 obras proyectadas no figuran escuelas, universidades, hospitales, jardines de infantes ni comisarías. A la par, el texto oficial anuncia un brutal recorte en los fondos destinados a educación, bajo el argumento de que la responsabilidad principal pasó a las provincias.

Las diez obras más caras

De acuerdo con los datos recopilados por Colossus Lab y difundidos por NA, las diez obras más costosas suman $585.000 millones, el 45% del total destinado a infraestructura. Cuatro de ellas se concentran en la provincia de Buenos Aires:

Mejora integral del Ferrocarril General Roca (Constitución–La Plata) – $126.000 millones. Aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz – $82.000 millones. Autopista RN Nº 9/34 (Salta) – $69.000 millones. Misiones satelitales – Etapa III – $67.000 millones. Autopista Presidente Juan Domingo Perón (Buenos Aires) – $64.000 millones. Reactor RA-10 (Buenos Aires) – $40.000 millones. Complejo Federal de Condenados de Agote (Buenos Aires) – $39.000 millones. Cuatro helicópteros navales livianos – Base Puerto Belgrano (Buenos Aires) – $38.000 millones. Autopista RN Nº 9/34 (Jujuy) – $34.000 millones. Diseño y fabricación de 4 satélites (SARE II A) – $26.000 millones.

Distribución desigual

La provincia de Buenos Aires concentra $321.000 millones, mientras que jurisdicciones como San Luis apenas reciben $4.200 millones. La diferencia asciende a $316.800 millones, lo que refleja un marcado desequilibrio en la asignación territorial.

El contraste: ajuste en educación

Mientras se destinan fondos millonarios a ferrocarriles, autopistas, satélites y equipamiento militar, el Presupuesto 2027 reduce drásticamente las transferencias nacionales para educación. La ausencia de nuevas escuelas, universidades o jardines de infantes en el listado de obras públicas refuerza la percepción de un vaciamiento del rol del Estado nacional en la política educativa.

El Presupuesto 2027 proyecta más de $1 billón en obras públicas, con un fuerte sesgo hacia infraestructura ferroviaria, energética y militar, pero sin inversión en servicios básicos como educación, salud o seguridad. El recorte en fondos educativos marca un giro de prioridades que deja a las provincias con la carga exclusiva de sostener el sistema, en un contexto de ajuste general.