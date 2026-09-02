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Presupuesto 2027: la Justicia fueguina con recursos estables y sin ampliaciones

Por Armando Cabral

Rio Grande 02/09/2026.- El Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio fiscal 2027, enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura, contempla una asignación de $18.500 millones para el Poder Judicial. La cifra se mantiene dentro de la estructura provincial, sin ampliaciones significativas y con un ajuste vegetativo del 4% en la planta de personal.

Detalles del presupuesto judicial

  • Monto asignado 2027: $18.500 millones.
  • Planta de personal: estable, con crecimiento vegetativo del 4%.
  • Destino de partidas: funcionamiento, masa salarial y servicios esenciales.
  • Condicionamiento: el financiamiento está supeditado a la disponibilidad real de recursos provinciales.
  • Comparativo con otras áreas: Educación ($245.000 millones), Salud ($210.000 millones), Seguridad ($95.000 millones).

Comparativo con datos de La Licuadora

Según lo publicado en La Licuadora, el Presupuesto 2027 proyecta un gasto total de $2,74 billones, con un déficit de $137.955 millones. En ese marco:

Área / Función del Estado Monto asignado 2027 Participación relativa
Educación $245.000 millones 8,9%
Salud $210.000 millones 7,6%
Poder Judicial $18.500 millones 0,67%
Seguridad $95.000 millones 3,4%
Obra Pública e Infraestructura $160.000 millones 5,8%

El Poder Judicial representa menos del 1% del gasto total provincial, lo que evidencia su peso reducido en comparación con áreas sociales y de infraestructura.

Evolución del Presupuesto Judicial según relevamiento de La Licuadora.

Año Monto asignado Variación Contexto
2010 $102 millones (Ley 805) -27% respecto al proyecto original El STJ declaró inconstitucional el recorte; salarios judiciales superaban los $30.000.
2024 $44.487 millones +6% vs. 2023 Presupuesto total: $626.470 millones; la Justicia representaba 7,1% del gasto descentralizado.
2025 Ajuste del -14% Reducción de recursos Se mantuvo modernización tecnológica, pero hubo recortes en compras, obras y salarios; conflicto gremial.
2027 $18.500 millones -58% vs. 2024 en términos nominales Representa apenas 0,67% del gasto total de $2,74 billones; planta estable con 4% de crecimiento vegetativo.
  • Retroceso real: aunque el monto 2027 parece estable, en comparación con 2024 implica una caída nominal del 58% y aún mayor en términos reales por inflación acumulada.
  • Peso relativo mínimo: la Justicia pasa de representar más del 7% del gasto descentralizado en 2024 a menos del 1% del gasto total en 2027.
  • Histórico de tensiones: en 2010 el STJ defendió su autonomía presupuestaria frente a recortes; en 2025 hubo conflicto gremial por ajuste salarial. El 2027 repite la lógica de contención.
  • Condicionamiento financiero: el déficit de $137.955 millones obliga a priorizar deuda y servicios esenciales, relegando la inversión judicial.
  • Estabilidad sin expansión: el presupuesto judicial se mantiene estable, sin creación de nuevos cargos ni ampliaciones de estructura.
  • Dependencia de recursos genuinos: el financiamiento está condicionado a la disponibilidad de ingresos propios, en un contexto de alta dependencia de transferencias nacionales.
  • Déficit provincial: el déficit de $137.955 millones obliga a priorizar el cumplimiento de la deuda pública, lo que limita la posibilidad de reforzar el sistema judicial.

En síntesis: el Presupuesto 2027 de Tierra del Fuego asigna $18.500 millones al Poder Judicial, con una planta estable y un ajuste vegetativo del 4%. La Justicia provincial se mantiene con recursos acotados, representando menos del 1% del gasto total, en un escenario de déficit y restricciones financieras.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar

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