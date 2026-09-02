Presupuesto 2027: la Justicia fueguina con recursos estables y sin ampliaciones

Detalles del presupuesto judicial
- Monto asignado 2027: $18.500 millones.
- Planta de personal: estable, con crecimiento vegetativo del 4%.
- Destino de partidas: funcionamiento, masa salarial y servicios esenciales.
- Condicionamiento: el financiamiento está supeditado a la disponibilidad real de recursos provinciales.
- Comparativo con otras áreas: Educación ($245.000 millones), Salud ($210.000 millones), Seguridad ($95.000 millones).
Comparativo con datos de La Licuadora
Según lo publicado en La Licuadora, el Presupuesto 2027 proyecta un gasto total de $2,74 billones, con un déficit de $137.955 millones. En ese marco:
|Área / Función del Estado
|Monto asignado 2027
|Participación relativa
|Educación
|$245.000 millones
|8,9%
|Salud
|$210.000 millones
|7,6%
|Poder Judicial
|$18.500 millones
|0,67%
|Seguridad
|$95.000 millones
|3,4%
|Obra Pública e Infraestructura
|$160.000 millones
|5,8%
El Poder Judicial representa menos del 1% del gasto total provincial, lo que evidencia su peso reducido en comparación con áreas sociales y de infraestructura.
Evolución del Presupuesto Judicial según relevamiento de La Licuadora.
|Año
|Monto asignado
|Variación
|Contexto
|2010
|$102 millones (Ley 805)
|-27% respecto al proyecto original
|El STJ declaró inconstitucional el recorte; salarios judiciales superaban los $30.000.
|2024
|$44.487 millones
|+6% vs. 2023
|Presupuesto total: $626.470 millones; la Justicia representaba 7,1% del gasto descentralizado.
|2025
|Ajuste del -14%
|Reducción de recursos
|Se mantuvo modernización tecnológica, pero hubo recortes en compras, obras y salarios; conflicto gremial.
|2027
|$18.500 millones
|-58% vs. 2024 en términos nominales
|Representa apenas 0,67% del gasto total de $2,74 billones; planta estable con 4% de crecimiento vegetativo.
- Retroceso real: aunque el monto 2027 parece estable, en comparación con 2024 implica una caída nominal del 58% y aún mayor en términos reales por inflación acumulada.
- Peso relativo mínimo: la Justicia pasa de representar más del 7% del gasto descentralizado en 2024 a menos del 1% del gasto total en 2027.
- Histórico de tensiones: en 2010 el STJ defendió su autonomía presupuestaria frente a recortes; en 2025 hubo conflicto gremial por ajuste salarial. El 2027 repite la lógica de contención.
- Condicionamiento financiero: el déficit de $137.955 millones obliga a priorizar deuda y servicios esenciales, relegando la inversión judicial.
- Estabilidad sin expansión: el presupuesto judicial se mantiene estable, sin creación de nuevos cargos ni ampliaciones de estructura.
- Dependencia de recursos genuinos: el financiamiento está condicionado a la disponibilidad de ingresos propios, en un contexto de alta dependencia de transferencias nacionales.
- Déficit provincial: el déficit de $137.955 millones obliga a priorizar el cumplimiento de la deuda pública, lo que limita la posibilidad de reforzar el sistema judicial.
En síntesis: el Presupuesto 2027 de Tierra del Fuego asigna $18.500 millones al Poder Judicial, con una planta estable y un ajuste vegetativo del 4%. La Justicia provincial se mantiene con recursos acotados, representando menos del 1% del gasto total, en un escenario de déficit y restricciones financieras.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar