Presupuesto 2027: la Justicia fueguina con recursos estables y sin ampliaciones

Rio Grande 02/09/2026.- El Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio fiscal 2027, enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura, contempla una asignación de $18.500 millones para el Poder Judicial. La cifra se mantiene dentro de la estructura provincial, sin ampliaciones significativas y con un ajuste vegetativo del 4% en la planta de personal.

Detalles del presupuesto judicial

Monto asignado 2027: $18.500 millones.

$18.500 millones. Planta de personal: estable, con crecimiento vegetativo del 4%.

estable, con crecimiento vegetativo del 4%. Destino de partidas: funcionamiento, masa salarial y servicios esenciales.

funcionamiento, masa salarial y servicios esenciales. Condicionamiento: el financiamiento está supeditado a la disponibilidad real de recursos provinciales.

el financiamiento está supeditado a la disponibilidad real de recursos provinciales. Comparativo con otras áreas: Educación ($245.000 millones), Salud ($210.000 millones), Seguridad ($95.000 millones).

Comparativo con datos de La Licuadora

Según lo publicado en La Licuadora, el Presupuesto 2027 proyecta un gasto total de $2,74 billones, con un déficit de $137.955 millones. En ese marco:

Área / Función del Estado Monto asignado 2027 Participación relativa Educación $245.000 millones 8,9% Salud $210.000 millones 7,6% Poder Judicial $18.500 millones 0,67% Seguridad $95.000 millones 3,4% Obra Pública e Infraestructura $160.000 millones 5,8%

El Poder Judicial representa menos del 1% del gasto total provincial, lo que evidencia su peso reducido en comparación con áreas sociales y de infraestructura.

Evolución del Presupuesto Judicial según relevamiento de La Licuadora.

Año Monto asignado Variación Contexto 2010 $102 millones (Ley 805) -27% respecto al proyecto original El STJ declaró inconstitucional el recorte; salarios judiciales superaban los $30.000. 2024 $44.487 millones +6% vs. 2023 Presupuesto total: $626.470 millones; la Justicia representaba 7,1% del gasto descentralizado. 2025 Ajuste del -14% Reducción de recursos Se mantuvo modernización tecnológica, pero hubo recortes en compras, obras y salarios; conflicto gremial. 2027 $18.500 millones -58% vs. 2024 en términos nominales Representa apenas 0,67% del gasto total de $2,74 billones; planta estable con 4% de crecimiento vegetativo.

Retroceso real: aunque el monto 2027 parece estable, en comparación con 2024 implica una caída nominal del 58% y aún mayor en términos reales por inflación acumulada.

aunque el monto 2027 parece estable, en comparación con 2024 implica una caída nominal del 58% y aún mayor en términos reales por inflación acumulada. Peso relativo mínimo: la Justicia pasa de representar más del 7% del gasto descentralizado en 2024 a menos del 1% del gasto total en 2027.

la Justicia pasa de representar más del 7% del gasto descentralizado en 2024 a menos del 1% del gasto total en 2027. Histórico de tensiones: en 2010 el STJ defendió su autonomía presupuestaria frente a recortes; en 2025 hubo conflicto gremial por ajuste salarial. El 2027 repite la lógica de contención.

en 2010 el STJ defendió su autonomía presupuestaria frente a recortes; en 2025 hubo conflicto gremial por ajuste salarial. El 2027 repite la lógica de contención. Condicionamiento financiero: el déficit de $137.955 millones obliga a priorizar deuda y servicios esenciales, relegando la inversión judicial.

el déficit de $137.955 millones obliga a priorizar deuda y servicios esenciales, relegando la inversión judicial. Estabilidad sin expansión: el presupuesto judicial se mantiene estable, sin creación de nuevos cargos ni ampliaciones de estructura.

el presupuesto judicial se mantiene estable, sin creación de nuevos cargos ni ampliaciones de estructura. Dependencia de recursos genuinos: el financiamiento está condicionado a la disponibilidad de ingresos propios, en un contexto de alta dependencia de transferencias nacionales.

el financiamiento está condicionado a la disponibilidad de ingresos propios, en un contexto de alta dependencia de transferencias nacionales. Déficit provincial: el déficit de $137.955 millones obliga a priorizar el cumplimiento de la deuda pública, lo que limita la posibilidad de reforzar el sistema judicial.

En síntesis: el Presupuesto 2027 de Tierra del Fuego asigna $18.500 millones al Poder Judicial, con una planta estable y un ajuste vegetativo del 4%. La Justicia provincial se mantiene con recursos acotados, representando menos del 1% del gasto total, en un escenario de déficit y restricciones financieras.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar