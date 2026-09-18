Presupuesto 2027: La Base Naval de Ushuaia, prioridad en los discursos pero invisible en el articulado y anexos

Rio Grande 19/09/2026.- El Gobierno nacional presentó el proyecto de Presupuesto 2027 con anuncios rimbombantes sobre la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, considerada estratégica para la defensa y la proyección antártica. Sin embargo, al revisar tanto el articulado como los anexos, no aparece ninguna partida específica ni artículo que asigne fondos concretos a la obra. La contradicción entre lo dicho y lo escrito expone un vacío que genera dudas sobre la verdadera voluntad política de financiar el proyecto.

Lo que dice el Presupuesto

El articulado principal no menciona la “Base Naval Integrada”.

Los anexos de Defensa consignan programas generales de infraestructura militar y logística antártica, pero sin desagregar montos para Ushuaia.

La única referencia es a objetivos estratégicos vinculados al “Eje Ushuaia – Base Antártica Petrel”, sin respaldo financiero detallado.

Lo que dice el Gobierno

El ministro de Defensa, Carlos Presti, aseguró que la obra demandará US$ 450 millones en cuatro años .

. Se habló de más de $300.000 millones de pesos para la construcción, con finalización hacia 2029.

para la construcción, con finalización hacia 2029. Milei y Presti sostienen que la base es “prioridad estratégica” y que los fondos están contemplados.

La contradicción

Mientras el discurso oficial insiste en la importancia de la base, el Presupuesto 2027 no la respalda con partidas específicas ni en el articulado ni en los anexos. Los anuncios se sostienen en declaraciones públicas y decretos complementarios —como el DNU 867/2026 que amplió el presupuesto de Defensa en $217.954 millones—, pero no en el texto enviado al Congreso.

Conclusión

La ausencia de la Base Naval Integrada de Ushuaia en el Presupuesto 2027 revela una brecha entre la narrativa política y la planificación financiera real. El proyecto aparece como bandera discursiva y símbolo de soberanía, pero carece de respaldo legislativo concreto. La contradicción deja en evidencia que, al menos en términos presupuestarios, la obra sigue siendo más promesa que realidad.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar