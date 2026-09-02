Presupuesto 2027: El impuestazo que golpeará a Tierra del Fuego

Rio Grande 02/09/2026.- El Presupuesto 2027 de Tierra del Fuego incluye una reforma impositiva que incrementa de manera significativa las alícuotas de Ingresos Brutos en múltiples rubros. El Gobierno provincial fundamenta la medida en la necesidad de cubrir un déficit financiero de $137.955 millones, retomando la matriz legal de la Ley Impositiva de los 2000 impulsada por la ex gobernadora Fabiana Ríos.

La iniciativa busca ampliar la recaudación en sectores considerados de “alta capacidad contributiva”, pero el impacto económico y social es innegable: servicios básicos, actividades productivas y consumo popular se verán encarecidos.

El Presupuesto 2027 de Tierra del Fuego incluye un aumento fuerte en las alícuotas de Ingresos Brutos para varios rubros, y el Gobierno lo fundamenta en la “armonización tributaria” con normas previas, entre ellas la Ley Impositiva sancionada en los 2000 durante la gestión de la ex gobernadora Fabiana Ríos. El proyecto busca ampliar la recaudación provincial en un contexto de déficit de $137.955 millones.

Cuadro comparativo de alícuotas – Presupuesto 2027

Actividad / Rubro Alícuota actual Alícuota propuesta Incremento Agencias de viajes mayoristas 2,00% 8,00% +6,00 Juegos de azar (n.c.p.) 9,00% 15,00% +6,00 Bebidas alcohólicas destiladas 1,50% 7,00% +5,50 Papel, cartón y envases 1,50% 6,00% +4,50 Servicios agropecuarios y forestales 0,75% 5,00% +4,25 Vino, sidra, cerveza y tabaco 3,00% 7,00% +4,00 Distribución de gas por redes 0,00% 3,75% +3,75 Intermediarios mayoristas y energía 4,50% 8,00% +3,50 Logística y correo 2,00% 5,00% +3,00 Agencias de viajes minoristas 2,50% 5,00% +2,50 Seguros y fondos (28 códigos) 7,00% 9,00% +2,00 Servicios en general (149 códigos) 4,50% 5,00% +0,50 Administración pública, salud, educación (62 códigos) 4,50% 4,75% +0,25

Contexto histórico

La Ley Impositiva de los 2000 , sancionada bajo la gestión de Fabiana Ríos, estableció la estructura tributaria que hoy se retoma.

, sancionada bajo la gestión de Fabiana Ríos, estableció la estructura tributaria que hoy se retoma. El Presupuesto 2027 actualiza esas bases con incrementos que buscan compensar la caída de transferencias nacionales.

El Ejecutivo provincial sostiene que la presión debe recaer sobre sectores con mayor margen de ganancia, aunque el alcance es mucho más amplio.

Impacto económico y social

Servicios básicos encarecidos : el aumento en gas, logística y seguros repercutirá directamente en el costo de vida.

: el aumento en gas, logística y seguros repercutirá directamente en el costo de vida. Producción afectada : agro, pesca y forestal sufrirán un incremento que puede desalentar la inversión.

: agro, pesca y forestal sufrirán un incremento que puede desalentar la inversión. Consumo popular golpeado : bebidas, tabaco y juegos de azar tendrán subas que impactan en el bolsillo cotidiano.

: bebidas, tabaco y juegos de azar tendrán subas que impactan en el bolsillo cotidiano. Críticas políticas: opositores señalan que el Gobierno repite viejas recetas de presión tributaria sin resolver el gasto público estructural.

En conclusión, el Presupuesto 2027 consagra un impuestazo que, bajo el argumento de “armonización tributaria” con la ley de los 2000, traslada el costo del déficit a sectores productivos y a la sociedad fueguina en su conjunto.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar