Presupuesto 2027: $2,74 billones de gasto, un déficit de $137.955 millones y 27 mil empleados públicos.

La formulación toma como referencia la planta ocupada al cierre de diciembre de 2026 y proyecta un crecimiento vegetativo del 4%, sin creación de nuevos cargos presupuestarios. La utilización de vacantes queda supeditada a la disponibilidad de recursos y a las necesidades efectivas de prestación de servicios.
Distribución de personal por áreas
- Educación
- 11.404 agentes.
- 52.832 estudiantes matriculados.
- 171 instituciones en 135 edificios.
- Programas de inclusión y alfabetización, además de servicios de Copa de Leche (36.501 beneficiarios) y Comedor Escolar (9.780 beneficiarios).
- Salud
- Más de 11.000 trabajadores en hospitales, centros de rehabilitación y programas sanitarios.
- Hospital Regional Ushuaia: 150 estudios mensuales de resonancia magnética.
- Centro Provincial de Rehabilitación: 60.904 prestaciones en 2026.
- Programa Provincial de Medicamentos Fueguino (PROMEFU): $3.490 millones ejecutados en 2026.
- Poder Judicial
- Se mantiene la estructura de personal vigente, con partidas destinadas a masa salarial, funcionamiento de tribunales y Ministerio Público.
- No se prevén incrementos de cargos, salvo el ajuste vegetativo del 4%.
- Seguridad y Administración Central
- Personal afectado a servicios esenciales, fuerzas de seguridad y organismos descentralizados.
- La programación financiera busca compatibilizar el ritmo de ejecución de gastos con la disponibilidad efectiva de recursos.
Déficit y financiamiento
El mensaje oficial advierte que el presupuesto debe guardar correspondencia con las posibilidades reales de financiamiento. Se proyecta un déficit controlado, priorizando el cumplimiento de la deuda pública, incluyendo los títulos TFU30 con vencimiento en 2030.
Coparticipación a municipios
La alta dependencia de recursos nacionales obliga a compatibilizar ingresos con obligaciones provinciales. El proyecto contempla la continuidad de transferencias a municipios, aunque advierte sobre la reducción o discontinuidad de programas nacionales que afectan la coparticipación.
El proyecto contempla transferencias por $145.000 millones a municipios, aunque advierte sobre la reducción o discontinuidad de programas nacionales que afectan la coparticipación.
Distribución de montos por áreas
|Área / Función del Estado
|Personal
|Monto asignado 2027
|Educación
|11.404 agentes, 52.832 estudiantes
|$245.000 millones
|Salud
|Más de 11.000 trabajadores
|$210.000 millones
|Poder Judicial
|Planta estable, ajuste vegetativo 4%
|$18.500 millones
|Seguridad
|Fuerzas policiales y penitenciarias
|$95.000 millones
|Obra Pública e Infraestructura
|Personal vial y obras
|$160.000 millones
|Energía
|Programas eléctricos y generadores
|$85.000 millones
|Vivienda
|Instituto Provincial de Vivienda
|$72.000 millones
|Producción y Desarrollo Social
|Programas PyMEs, asistencia social
|$55.000 millones
|Administración Central y organismos descentralizados
|Planta administrativa
|$260.000 millones
El presupuesto 2027 prevé 2,6 billones de ingresos y 2,74 billones de gastos, con un déficit financiero de $137.955 millones, lo que representa aproximadamente el 5,3% de los recursos totales.
El déficit de $137.955 millones representa aproximadamente el 5,3% de los recursos totales. El Ejecutivo provincial subraya que el gasto permanente debe estar respaldado por financiamiento genuino y que la prioridad será garantizar el cumplimiento de la deuda pública, incluyendo los títulos TFU30 con vencimiento en 2030.