Presupuesto 2027: $2,74 billones de gasto, un déficit de $137.955 millones y 27 mil empleados públicos.

Rio Grande 01/09/2026.- El Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio fiscal 2027, enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura, confirma que la administración pública de Tierra del Fuego cuenta con una planta de 27.000 empleados públicos, distribuidos en las distintas áreas del Estado.

La formulación toma como referencia la planta ocupada al cierre de diciembre de 2026 y proyecta un crecimiento vegetativo del 4%, sin creación de nuevos cargos presupuestarios. La utilización de vacantes queda supeditada a la disponibilidad de recursos y a las necesidades efectivas de prestación de servicios.

Distribución de personal por áreas

Educación 11.404 agentes. 52.832 estudiantes matriculados. 171 instituciones en 135 edificios. Programas de inclusión y alfabetización, además de servicios de Copa de Leche (36.501 beneficiarios) y Comedor Escolar (9.780 beneficiarios).

Salud Más de 11.000 trabajadores en hospitales, centros de rehabilitación y programas sanitarios. Hospital Regional Ushuaia: 150 estudios mensuales de resonancia magnética. Centro Provincial de Rehabilitación: 60.904 prestaciones en 2026. Programa Provincial de Medicamentos Fueguino (PROMEFU): $3.490 millones ejecutados en 2026.

Poder Judicial Se mantiene la estructura de personal vigente, con partidas destinadas a masa salarial, funcionamiento de tribunales y Ministerio Público. No se prevén incrementos de cargos, salvo el ajuste vegetativo del 4%.

Seguridad y Administración Central Personal afectado a servicios esenciales, fuerzas de seguridad y organismos descentralizados. La programación financiera busca compatibilizar el ritmo de ejecución de gastos con la disponibilidad efectiva de recursos.



Déficit y financiamiento

El mensaje oficial advierte que el presupuesto debe guardar correspondencia con las posibilidades reales de financiamiento. Se proyecta un déficit controlado, priorizando el cumplimiento de la deuda pública, incluyendo los títulos TFU30 con vencimiento en 2030.

Coparticipación a municipios

La alta dependencia de recursos nacionales obliga a compatibilizar ingresos con obligaciones provinciales. El proyecto contempla la continuidad de transferencias a municipios, aunque advierte sobre la reducción o discontinuidad de programas nacionales que afectan la coparticipación.

El proyecto contempla transferencias por $145.000 millones a municipios, aunque advierte sobre la reducción o discontinuidad de programas nacionales que afectan la coparticipación.

Distribución de montos por áreas