PRECURSORES DE OPINIÓN Y DE SENTIDO Granjas de bots: qué son, cómo operan y qué buscan generar en las redes sociales

Seguridad 20/09/2026.- El ingeniero electrónico y especialista en telecomunicaciones e inteligencia artificial Ariel Garbarz explicó en Radio U cómo funcionan estas estructuras automatizadas y advirtió sobre su impacto en la percepción pública y en los procesos electorales. Recomendó pausar antes de compartir contenidos que generan reacciones emocionales intensas.

Las redes sociales pueden mostrar conversaciones que parecen espontáneas, pero detrás de miles de cuentas puede existir una estructura automatizada. Así funcionan las llamadas granjas de bots, sistemas capaces de administrar numerosas identidades digitales y publicar mensajes de manera coordinada. Ariel Garbarz, ingeniero electrónico y especialista en telecomunicaciones e inteligencia artificial, explicó en diálogo con «Podría ser Peor» cómo operan y qué objetivos persiguen.

Según Garbarz, una granja de bots está compuesta por numerosos teléfonos celulares organizados en estructuras conocidas como racks. Cada dispositivo puede estar conectado a varias líneas telefónicas y, a través de hardware y software basado en inteligencia artificial, controlar múltiples cuentas en redes sociales. «Es para simular ser personas dentro de una red social, es decir, para crear lo que se llaman entidades digitales, el nombre común es bots», explicó.

Estas cuentas pueden utilizarse para realizar campañas coordinadas, con miles de perfiles que publican mensajes similares o incluso idénticos. El objetivo puede ser comercial, pero también político. «Buscan, por ejemplo, desde instalar un producto con fines comerciales hasta crear una sensación de falsa mayoría que apoya o rechaza una política determinada», señaló el especialista.

Influir en la opinión pública

Garbarz advirtió que uno de los principales problemas es que las personas no siempre pueden distinguir si están interactuando con otros usuarios reales o con cuentas automatizadas. «Cuando vemos que están todos, o muchos de los que vemos en las redes, opinando lo mismo, diciendo las mismas cosas, eso, de alguna manera, contagia», sostuvo.

Percepción distorsionada de la realidad

El especialista consideró que este fenómeno puede generar una percepción distorsionada de la realidad, especialmente durante procesos electorales. «Te empiezan a generar un fraude en la percepción de la gente muchos meses antes de que se produzca la elección», afirmó. En ese contexto, las granjas pueden utilizarse para instalar determinados mensajes, difundir información falsa, atacar a candidatos o construir la imagen de un supuesto «enemigo» dentro de las redes.

Estructuras globales

Además, Garbarz explicó que estas estructuras no son exclusivas de un país. Mencionó investigaciones y allanamientos realizados en distintas partes del mundo y señaló que se han encontrado granjas capaces de manejar cientos de miles de tarjetas SIM y miles de cuentas falsas. También se refirió al caso investigado recientemente en Bolivia, vinculado a una estructura atribuida a Fernando Cerimedo, aunque aclaró que sus estimaciones sobre la cantidad de cuentas administradas fueron realizadas por fuera del expediente.

Qué hacer para detectar bots

El especialista sostuvo que una persona común puede encontrar algunos indicios para identificar cuentas sospechosas. Entre ellos, revisar cuándo fue creada, cuántos seguidores tiene y observar si esos seguidores reproducen exactamente los mismos mensajes. También recomendó prestar atención a la frecuencia de publicación.

No apresurarse a compartir

«Hay muchas entidades que son digitales», advirtió Garbarz, por lo que recomendó no compartir automáticamente contenidos que generan una reacción emocional intensa. «Hay que tomarse unos segundos, pensar un poquito: ¿por qué me mandan este mensaje a mí?; ¿qué emoción están tratando de buscar en mí?», planteó.

Herramienta sencilla

Para el especialista, esa pausa puede ser una herramienta sencilla frente a una maquinaria tecnológica que busca, precisamente, generar respuestas rápidas. En especial en contextos electorales, sostuvo que reconocer la existencia de estas estructuras resulta clave para evitar que una conversación artificial sea interpretada como una expresión genuina de la sociedad.

(InfoGEI)