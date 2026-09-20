POR ENESIMA VEZ CORTE PROGRAMADO DE ENERGÍA EN USHUAIA, MEDIA CIUDAD SIN LUZ.

El Horario estimado de los trabajos es de 08:15 a 13:00 hs.
Zonas afectadas:
• B° Brown.
• B° Tolkar
• B° Don Bosco.
• Supermercado Carrefour.
• B° Piedra Buena.
• Hospital Regional Ushuaia.
• Edificio de Justicia.
• Planta elevadora cloacal (ubicada en 12 de Octubre).
• Supermercado La Anónima (Onas y San Martín).
• Clínica San Jorge.
• Centro de Rehabilitación.
• Clínica UOM.
• Edificio Marina Tower.
• B° Centro entre las calles Guaraní hasta Gdor. Deloqui y Juan M. Rosas hasta Maipú.
• Polideportivo Municipal Cochocho Vargas.
• Polideportivo Augusto Lasserre.
• Cadic (Transformador interno).
• Colegio julio Verne.
• Escuela N° 34 Yak Haruin.
• Escuela N° 3 Monseñor Fagneano.
• B° Misión Alta.
• Aeropuerto Aeronaval.
• B° 200 viviendas.
• Jardin El barquito travieso.
• B° Intevu XIV.
• Sector sobre la calle Gdor. Paz entre las calles Pontón Rio Negro y Damiana Fique.
• Sector comprendido sobre la calle Damiana Fique desde Subprefecto A. Virasoro y Calvo hasta 12 de Octubre.
• B° Buena Esperanza.
• Sector comprendido entre las calles Pte. Hector J. Campora – Magallanes – Pontón Rio Negro – Av. Alem.
• B° Onaisin.
• B° La Cumbre.
• Planta N° 2 – DPOSS.
• Edificio Hotel Drymis.
• Zona Hoteles camino Martial(Altos de Ushuaia, Las Hayas, Glaciar, Complejos de Cabañas, Club Andino, Glaciar Le Martial, etc.).
Zonas afectadas durante el rango horario de 12:00 a 13:00 hs:
• B° Güemes.
• B° Los Canelos.
• AFIP – Edificio Australi.
• Escuela N° 13.
• B° Yaganes (sector comprendido sobre las calles Francisco Gonzales – Gdor. Paz – Darwin).
• B° José Hernández (sector comprendido sobre las calles Guiraldes – Olegario Andrade).
• B° Almirante Brown.
• B° Las Lengas.
• Laboratorio de Análisis clínicos Gdor. Paz.
• Colegio Técnico Provincial Olga B. de Arko.
• Jardín Veo Veo.
• Ofinas IPV.
• Centro médico Bahia Salud.
• OSEF.
• Jardín Maternal Estrellitas del Sur.
• Centro educativo y de formación.
Sepan disculpar las molestias.