Polo Logístico Antártico vs. Base Militar Integrada: dos proyectos distintos que no deben confundirse

Ushuaia 08/09/2026.- En los últimos meses, algunos legisladores libertarios han señalado que la construcción de una Base Militar Integrada en Tierra del Fuego sería equivalente a la instalación de un Polo Logístico Antártico. Sin embargo, esta afirmación es errónea y genera incertidumbre y falsas expectativas en la población, especialmente en lo que respecta a la creación de empleos y el impacto económico que podría tener en la provincia.

Diferencias sustanciales

Aspecto Polo Logístico Antártico Base Militar Integrada Objetivo principal Proveer servicios internacionales a programas científicos y turísticos antárticos (reabastecimiento, reparaciones, soporte médico, logística). Fortalecer la defensa nacional y presencia militar en el Atlántico Sur. Naturaleza Civil, científica y comercial. Busca atraer inversión privada y cooperación internacional. Militar, bajo control de Defensa. Impacto económico Genera empleos permanentes en logística, turismo, ciencia, mantenimiento y servicios portuarios. Empleos limitados: construcción inicial y personal militar ya asignado. Relación con la comunidad Involucra universidades, empresas locales y cooperación internacional. Escasa integración con actores civiles; orientado a operaciones militares. Percepción internacional Compatible con el Tratado Antártico y programas científicos de países democráticos. Puede generar incomodidad en proyectos científicos que no desean operar dentro de bases militares. Ejemplos comparativos Punta Arenas (Chile) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica) funcionan como polos logísticos internacionales. Bases militares en territorios estratégicos, con foco en defensa y soberanía. El impacto en Tierra del Fuego

La confusión entre ambos proyectos no es menor. Mientras que una Base Militar Integrada apenas requerirá personal para su construcción y luego será operada por efectivos ya destinados a la zona, el Polo Logístico Antártico podría convertirse en un verdadero motor de desarrollo económico para la provincia:

Empleo directo e indirecto: hotelería, transporte, mantenimiento naval, turismo y ciencia.

hotelería, transporte, mantenimiento naval, turismo y ciencia. Ingresos sostenibles: servicios de abastecimiento y logística para expediciones internacionales.

servicios de abastecimiento y logística para expediciones internacionales. Posicionamiento estratégico: Ushuaia como “puerta de entrada” a la Antártida, compitiendo con Chile y Sudáfrica.

En cambio, la base militar refuerza la presencia argentina en el Atlántico Sur, pero no dinamiza la economía local ni genera un flujo permanente de ingresos.

Riesgo de relato político

Presentar ambos proyectos como equivalentes es una estrategia discursiva que inflama expectativas en la población. Se promete empleo y desarrollo económico cuando en realidad se trata de una infraestructura militar con impacto limitado en la vida civil. Esta confusión puede derivar en frustración social y en la pérdida de oportunidades para exigir políticas concretas de desarrollo logístico y científico.

Conclusión

La diferencia es clara: una base militar es defensa, un polo logístico es desarrollo económico y científico. Tierra del Fuego necesita que el debate político sea honesto y transparente, para evitar que la ciudadanía espere beneficios que no llegarán. La provincia debe reclamar que junto al componente militar se concrete la estrategia civil y logística, única capaz de generar empleo sostenible y posicionar a Ushuaia como hub internacional de la Antártida.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar