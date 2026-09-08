Pauta oficial: millones para la propaganda, migajas para la verdad

Rio Grande 08/09/2026.- El gasto de más de 8.000 millones de pesos en pauta oficial durante 2025 por parte del gobierno de Tierra del Fuego no solo revela un desbalance presupuestario, sino también un criterio de distribución que responde más al amiguismo político que a la lógica de la comunicación pública.

Audiencias ignoradas

La evidencia es clara: medios digitales con audiencias masivas —como el caso de portales que han llegado a superar el millón de lectores— jamás fueron considerados en la asignación de pauta. En cambio, se privilegia a medios gráficos cuya tirada actual difícilmente supere los 500 ejemplares. La pregunta es inevitable: ¿qué sentido tiene invertir millones en medios cuya llegada a la sociedad es mínima, mientras se margina a quienes efectivamente informan a la ciudadanía?

Es necesario aclarar que en las últimas horas se dio a conocer en redes sociales un listado de medios que perciben montos exorbitantes en concepto de pauta del gobierno de la provincia y también que en ese listado no figura este medio, www.lalicuadoratdf.com.ar ni el Programa Resumen Económico que se emite por Radio Provincia. El responsable de ambos productos tampoco asesora, ni colabora de ninguna manera con funcionarios, legisladores de ningún rango del estado. “El periodismo es decir lo que nadie quiere que digas, lo demás son relaciones públicas”.

Esto significa que la credibilidad que este medio pueda tener, está además, respaldada por una libertad de expresión que no se vende, por 26 años de trayectoria como portal de noticias, que no se tiraran a la basura para silenciar nada y mucho menos para dejar de lado a quienes nos han acompañado por décadas, tanto como lectores o como auspiciantes. Sostener esta postura es darle seriedad tanto a nuestro trabajo, como a quienes se expresan a través de nuestro medio, respetar a los receptores del mensaje y priorizar la objetividad e imparcialidad a quienes tengan algo para decir y aporten al bienestar general.

La pauta como herramienta de poder

La distribución de estos fondos no responde a criterios de alcance, impacto o pluralidad informativa. Responde a la necesidad de sostener un círculo de medios complacientes, que aseguren un relato favorable al poder. La pauta se convierte así en un mecanismo de control, un premio para los aliados y un castigo para quienes se atreven a ejercer un periodismo crítico.

Lo que se pudo haber hecho

Con esos 8.000 millones de pesos, la provincia podría haber:

Construido nuevas escuelas y hospitales.

Mejorado salarios y condiciones laborales en sectores esenciales.

Invertido en infraestructura básica para barrios sin agua potable ni cloacas.

Impulsando programas de vivienda para cientos de familias.

En lugar de eso, se eligió financiar propaganda, consolidando un sistema que privilegia la imagen sobre la realidad.

Un espejo de prioridades

La pauta oficial no es solo un gasto: es un espejo que refleja las prioridades de un gobierno. Y en este caso, las prioridades están claras: sostener la narrativa oficial, aunque sea a costa de la transparencia, la credibilidad y las necesidades urgentes de la sociedad fueguina.

En definitiva, la pauta oficial de 2025 en Tierra del Fuego no se distribuyó en función de la audiencia ni del derecho a la información, sino de la conveniencia política. Ocho mil millones de pesos que podrían haber transformado la vida de los ciudadanos terminaron siendo el combustible de un aparato propagandístico que no informa: adormece.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar y Resumen Económico.