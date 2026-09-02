Paro nacional el jueves 3 y viernes 4 de septiembre en Argentina: servicios afectados y qué pasará con los vuelos en los aeropuertos

Rio Grande 02/09/2026.- Un nuevo paro nacional de 48 horas amenaza con generar importantes complicaciones en el transporte aéreo de Argentina. La medida de fuerza impactará en el funcionamiento de más de 27 aeropuertos de todo el país y podría provocar demoras y cancelaciones de vuelos durante dos jornadas consecutivas.

La protesta fue confirmada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y afectará a empleados vinculados con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El conflicto comenzará este jueves 3 de septiembre y continuará durante el viernes 4, por lo que los pasajeros que tengan viajes programados deberán prestar atención al seguimiento de sus vuelos.

Paro nacional de 48 horas: cuándo comenzará la medida en los aeropuertos

El paro en los aeropuertos argentinos tendrá impacto en distintas áreas consideradas fundamentales para el funcionamiento de las terminales.

Según el cronograma anunciado por los trabajadores, las retenciones de tareas se realizarán en dos franjas horarias durante ambas jornadas.

De 9 a 12 horas .

. De 18 a 21 horas.

Durante esos períodos, la protesta podría afectar la normal operación de los vuelos y generar cambios en las programaciones de las aerolíneas.

La situación se produce, además, en una semana marcada por otras medidas gremiales. El viernes 4 de septiembre también habrá un paro nacional que afectará distintos servicios y actividades en Argentina.

Más de 27 aeropuertos afectados: qué vuelos podrían sufrir demoras

Fuente: archivo.

La medida de fuerza alcanzará a más de 27 aeropuertos distribuidos en diferentes regiones del país, lo que podría generar complicaciones tanto en los vuelos de cabotaje como en algunas operaciones vinculadas con la actividad aérea nacional.

Los trabajadores involucrados cumplen funciones en sectores estratégicos para el funcionamiento cotidiano de los aeropuertos, entre ellos áreas de coordinación operativa, sanidad, control de emergencias y tareas administrativas.

El impacto de la medida de fuerza podría traducirse en demoras, reprogramaciones y eventuales cancelaciones, especialmente durante las franjas horarias en las que se desarrollará la protesta.

Qué vuelos estarán garantizados durante el paro nacional

A pesar de la medida de fuerza, el sindicato informó que determinados vuelos tendrán garantizada su operación.

Entre ellos se encuentran:

Vuelos sanitarios .

. Vuelos humanitarios .

. Traslados de órganos .

. Vuelos oficiales.

El resto de los pasajeros deberá consultar con anticipación el estado de sus vuelos y mantenerse atento a las comunicaciones oficiales de las aerolíneas.

La situación podría generar una nueva jornada de incertidumbre para quienes tengan previsto viajar desde terminales como Ezeiza y Aeroparque, donde ya se había advertido sobre posibles complicaciones por medidas gremiales durante esta semana.

Por qué hay un paro nacional en los aeropuertos argentinos

El paro fue convocado por reclamos salariales y laborales de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Desde ATE exigen el pago de los aumentos acordados, mejoras en las condiciones de trabajo y mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las distintas áreas operativas de los aeropuertos.

Qué deben hacer los pasajeros que tengan vuelos el jueves 3 y viernes 4

Ante el riesgo de demoras y modificaciones en los vuelos, las personas que tengan previsto viajar durante las próximas 48 horas deberán seguir de cerca las actualizaciones de su aerolínea y verificar el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

Las recomendaciones para los pasajeros son: