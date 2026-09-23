PARA QUE EL GOBERNADOR SE INFORME BIEN: LA VERDAD DE LA CAJA

Rio Grande 23/09/2026.- Atento a las declaraciones formuladas en un medio publico realizadas por el Señor Gobernador en fecha 30 de octubre de 2025 donde dejó en evidencia la mala información recibida y ante su apretada agenda que le ha impedido recibirnos, creemos importante que conozca la verdad sobre la caja. Señor Gobernador le están informando MAL y lo están haciendo incumplir con su deber de funcionario público. Le explicamos simple y claro a ver si comprende que no todo lo que le presentan es la realidad de la situación. Señor Gobernador, le están informando mal.

Lo que Usted escuchó sobre la Zona Austral no es un invento . Es una ley nacional que le pagan a TODOS los jubilados que viven en el sur. Lo cobra cualquier jubilado nacional que resida en la Patagonia.

Nosotros no pedimos eso. Nosotros reclamamos otra cosa, que es para lo que fue creada la Caja Policial de Tdf

Le explicamos más fácil y en orden

*1). Hasta el año 1992: teniamos policías del Territorio Nacional, dependíamos del Ministerio del Interior. La Policía Federal pagaba el sueldo con un ítem que era la «Zona Inhóspita». Pero al retirarse nuestros esposos, se lo quitaban.» Por que era un item No bonificable».Al retirarse se retiraban con la mitad del sueldo.

2). Año 1988 nace caja compensadora- Para corregir esa injusticia se crea la Caja Compensadora Policial de Tierra del Fuego. ¿Cómo se sostenía? Con aportes propios. Les retenían por ley el 13% del sueldo todos los meses, durante más de 30 años de servicio.

Aparte, aportában el 12% a la Policía Federal. En total, aportaron el 25% del sueldo toda la vida.*

3). Año 2010 – Se hace una sola Caja: La Caja antigua (la nuestra) absorbe a la nueva Caja Provincial. La Caja nueva conforma su patrimonio con todos los inmuebles, las inversiones y la plata que aportaron los territoriales. Desde el año 1992 se pasó a ser un solo cuerpo de policías con iguales obligaciones y derechos.

Desde entonces, y hasta el momento de su retiro aportaron el 13% como todos los policías, y siguen aportando el 8% aún estando retirados.

En resumen, Señor Gobernador:

Nuestros retirados no son un gasto extra. Son los que pusieron la plata, los ladrillos y los inmuebles que hoy tiene la Caja.

No pedimos un regalo. Pedimos que paguen lo que aportaron durante 30 años.

No es Zona Austral. Es Zona Inhóspita. La provincia junto con la caja nos confiscaron ilegalmente el 50% de nuestro haber de retiro.

Usted cómo gobernador debe cumplir y hacer cumplir la ley.

Asociación de familiares de policías retirados en la Carpa de la Dignidad Policial