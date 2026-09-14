PAMI Tierra del Fuego: un fraude de $1.500 millones silenciado por la política

Rio Grande 14/09/2026.- El escándalo por el faltante de más de $1.500 millones en el PAMI de Tierra del Fuego expone una trama de corrupción que golpea directamente a los jubilados y afiliados de la obra social. Sin embargo, lo más grave no es solo el fraude, sino el silencio de la dirigencia política frente a un hecho de semejante magnitud.

La denuncia

El caso fue revelado por el Dr. Camacho , quien inició la denuncia judicial.

, quien inició la denuncia judicial. El diputado nacional Jorge Araujo (UxP) se presentó luego en la Justicia Federal para ampliar la denuncia, acompañando las pruebas.

se presentó luego en la para ampliar la denuncia, acompañando las pruebas. Se detectaron irregularidades como: Facturación de estudios médicos inexistentes. Prestaciones imposibles (fertilidad para mujeres mayores de 80 años). Cobros de servicios a afiliados que estaban fuera del país. Licitaciones dirigidas en prótesis y emergencias médicas.



El silencio político

Senadora Cristina López : sin declaraciones públicas sobre el caso.

: sin declaraciones públicas sobre el caso. Legisladores provinciales : sin pedidos de informes ni pronunciamientos.

: sin pedidos de informes ni pronunciamientos. Diputados nacionales por Tierra del Fuego : sin proyectos ni comunicados.

: sin proyectos ni comunicados. Gobierno provincial: sin postura oficial, pese al impacto directo en jubilados locales.

La defensa libertaria

Paradójicamente, los únicos que hablaron fueron los referentes libertarios, pero lo hicieron para defender a los acusados, relativizando las denuncias y acusando de “persecución política”.

El fraude millonario en el PAMI fueguino desnuda una doble crisis: la de la corrupción y la de la representación política. Mientras los jubilados quedan desprotegidos, la clase dirigente calla. Solo Araujo y Camacho impulsan la causa, mientras el resto se refugia en la omisión o la defensa corporativa.

En definitiva, el caso PAMI Tierra del Fuego no solo es un fraude de $1.500 millones, sino también un escándalo de silencio político que deja a los adultos mayores sin voz ni respaldo institucional.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar