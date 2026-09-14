PAMI Tierra del Fuego: un fraude de $1.500 millones silenciado por la política

La denuncia
- El caso fue revelado por el Dr. Camacho, quien inició la denuncia judicial.
- El diputado nacional Jorge Araujo (UxP) se presentó luego en la Justicia Federal para ampliar la denuncia, acompañando las pruebas.
- Se detectaron irregularidades como:
- Facturación de estudios médicos inexistentes.
- Prestaciones imposibles (fertilidad para mujeres mayores de 80 años).
- Cobros de servicios a afiliados que estaban fuera del país.
- Licitaciones dirigidas en prótesis y emergencias médicas.
El silencio político
- Senadora Cristina López: sin declaraciones públicas sobre el caso.
- Legisladores provinciales: sin pedidos de informes ni pronunciamientos.
- Diputados nacionales por Tierra del Fuego: sin proyectos ni comunicados.
- Gobierno provincial: sin postura oficial, pese al impacto directo en jubilados locales.
La defensa libertaria
Paradójicamente, los únicos que hablaron fueron los referentes libertarios, pero lo hicieron para defender a los acusados, relativizando las denuncias y acusando de “persecución política”.
El fraude millonario en el PAMI fueguino desnuda una doble crisis: la de la corrupción y la de la representación política. Mientras los jubilados quedan desprotegidos, la clase dirigente calla. Solo Araujo y Camacho impulsan la causa, mientras el resto se refugia en la omisión o la defensa corporativa.
En definitiva, el caso PAMI Tierra del Fuego no solo es un fraude de $1.500 millones, sino también un escándalo de silencio político que deja a los adultos mayores sin voz ni respaldo institucional.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar