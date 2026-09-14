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PAMI Tierra del Fuego: un fraude de $1.500 millones silenciado por la política

Por Armando Cabral

Rio Grande 14/09/2026.- El escándalo por el faltante de más de $1.500 millones en el PAMI de Tierra del Fuego expone una trama de corrupción que golpea directamente a los jubilados y afiliados de la obra social. Sin embargo, lo más grave no es solo el fraude, sino el silencio de la dirigencia política frente a un hecho de semejante magnitud.

La denuncia
  • El caso fue revelado por el Dr. Camacho, quien inició la denuncia judicial.
  • El diputado nacional Jorge Araujo (UxP) se presentó luego en la Justicia Federal para ampliar la denuncia, acompañando las pruebas.
  • Se detectaron irregularidades como:
    • Facturación de estudios médicos inexistentes.
    • Prestaciones imposibles (fertilidad para mujeres mayores de 80 años).
    • Cobros de servicios a afiliados que estaban fuera del país.
    • Licitaciones dirigidas en prótesis y emergencias médicas.
El silencio político
  • Senadora Cristina López: sin declaraciones públicas sobre el caso.
  • Legisladores provinciales: sin pedidos de informes ni pronunciamientos.
  • Diputados nacionales por Tierra del Fuego: sin proyectos ni comunicados.
  • Gobierno provincial: sin postura oficial, pese al impacto directo en jubilados locales.
La defensa libertaria

Paradójicamente, los únicos que hablaron fueron los referentes libertarios, pero lo hicieron para defender a los acusados, relativizando las denuncias y acusando de “persecución política”.

El fraude millonario en el PAMI fueguino desnuda una doble crisis: la de la corrupción y la de la representación política. Mientras los jubilados quedan desprotegidos, la clase dirigente calla. Solo Araujo y Camacho impulsan la causa, mientras el resto se refugia en la omisión o la defensa corporativa.

En definitiva, el caso PAMI Tierra del Fuego no solo es un fraude de $1.500 millones, sino también un escándalo de silencio político que deja a los adultos mayores sin voz ni respaldo institucional.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar

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